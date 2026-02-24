我是廣告 請繼續往下閱讀

素有「庶民指標」之稱的國泰金最新國民經濟信心調查結果出爐，2月民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願回升，買賣房意願也同步回溫，不過，民眾對台股的樂觀指數降至31.5，風險偏好指數升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。國泰金這項調查於今年2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14322份有效填答問卷。國泰金指出，國發會最新公布的12月景氣對策信號轉呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。2月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12.3，展望樂觀指數回升至4.4。大額消費意願指數上升至14.2，耐久財消費意願指數回升至-7.6。至於主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%，國泰金2月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為3.16%，有61%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%。而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.19%，有54%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。股市部分，在大漲後民眾轉趨謹慎。國泰金表示，市場對於AI前景樂觀看待，且台積電財報及展望大幅優於預期，加上台灣對等關稅下降至15%，台灣股市1月明顯走揚，但波動加大。2月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。