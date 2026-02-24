我是廣告 請繼續往下閱讀

馬年到，立法院新會期也隨即展開，並於今（24）日舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞表示，雖然新的會期一定會有衝突，但希望妥協之後，國家還能進步，而不是衝突再衝突，沒完沒了。尤其國際情勢複雜，內外壓力都很大，可能的話要團結起來，讓人民享受更美好的生活，這是立法院同仁共同的期待。韓國瑜今早9時許致詞時發揮他一貫的幽默感，點名列席的民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁，韓國瑜說，去年期待笑咪咪共商國是，但還是吵了一整年，希望新的一年沒有衝突、和和氣氣，達成共識。今天坐在這裡的每一位立委看起來多麼和藹可親，尤其柯建銘慈眉善目，他最高興了！不然以前柯建銘都狂罵他，而今天傅總召也笑咪咪的！韓國瑜表示，今天立法院的攻防和衝突從來沒有停止過，但人性還是有溫暖的一面，這是他們向上的動力。立法院過去1年怎麼熬過來的呢？經歷全覆蓋、全年無休，變成711，創憲政前所未有的紀錄：全年開會，但大家都咬緊牙關，撐過來了。期盼馬年一定會有更好的成績！現在有多少期待在立法院身上？希望大家新的一年砥礪自己。韓國瑜也說，他要和大家分享一個小故事，人民是怎麼看待政治人物的呢？他昨天晚上和即將參選新北市長的台北市副市長李四川聊天，李四川說搭計程車遇到司機反把車資回捐給川伯，說要支持他參選。這顯示一個小市民怎麼看待政治人物：中華文化從包青天以來，大家都希望政治人物幫助好人、懲罰壞人。因此韓國瑜也希望，雖然新的會期一定會有衝突，但希望妥協之後，國家還能進步，而不是衝突再衝突，沒完沒了。尤其國際情勢複雜，內外壓力都很大，可能的話要團結起來，讓人民享受更美好的生活，這是我們立法院同仁共同的期待。祝大家新年快樂，馬上幸福。