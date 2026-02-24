冬季準備結束，要迎接春天的到來，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，2025年12月至2026年2月的冬季，台灣氣溫偏高、雨量偏少，多站創下同期最少雨量紀錄，展望春季，隨著反聖嬰逐漸減弱，預估台灣仍是「氣溫偏高、雨量偏少」的情況，不過3月仍需留意冷氣團南下影響。
今年冬天雨下很少 氣溫也偏暖
黃椿喜指出，2025年12月至2026年2月，除了1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團、1波寒流影響之外，其餘時間受到北方系統影響程度較輕，整體氣溫偏高，降雨方面，本次冬季雨量集中在北部、東半部，西半部明顯偏少；今年全台冬季雨量為158.4毫米，只達氣候值260.6毫米的6成。
黃椿喜提及，截至2月22日為止，包括「彭佳嶼、台北、新竹、台中、嘉義」等5個氣象站，都創下同期最少雨量紀錄，西半部的「台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春」等6個測站，累積降雨也創下1951年以來雨量最少的紀錄；全台「冬季累積雨量、降雨日數」則都創下1951年來第5少紀錄。
春天預估偏暖、偏乾 3月仍要注意冷氣團
針對即將到來的春季，黃椿喜說明，過去一季，赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的「反聖嬰型態」，春天開始反聖嬰持續減弱並逐漸恢復正常，參考歷史類似環境，反聖嬰隔年的3月至5月，台灣呈現「氣溫略偏高、雨量偏少」的型態。
黃椿喜提醒，春季的天氣特色就是變化很快，就算進入3月，仍可能有冷氣團南下影響台灣的機率，此外，由於過去一季西半部降雨明顯偏少，春季更是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源、節約用水。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃椿喜指出，2025年12月至2026年2月，除了1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團、1波寒流影響之外，其餘時間受到北方系統影響程度較輕，整體氣溫偏高，降雨方面，本次冬季雨量集中在北部、東半部，西半部明顯偏少；今年全台冬季雨量為158.4毫米，只達氣候值260.6毫米的6成。
黃椿喜提及，截至2月22日為止，包括「彭佳嶼、台北、新竹、台中、嘉義」等5個氣象站，都創下同期最少雨量紀錄，西半部的「台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春」等6個測站，累積降雨也創下1951年以來雨量最少的紀錄；全台「冬季累積雨量、降雨日數」則都創下1951年來第5少紀錄。
針對即將到來的春季，黃椿喜說明，過去一季，赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的「反聖嬰型態」，春天開始反聖嬰持續減弱並逐漸恢復正常，參考歷史類似環境，反聖嬰隔年的3月至5月，台灣呈現「氣溫略偏高、雨量偏少」的型態。
黃椿喜提醒，春季的天氣特色就是變化很快，就算進入3月，仍可能有冷氣團南下影響台灣的機率，此外，由於過去一季西半部降雨明顯偏少，春季更是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源、節約用水。