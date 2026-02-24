我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院日前裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅是違法。對此川普突宣布要將對全球徵收進口關稅提高至15％。對於關稅變局，行政院副院長鄭麗君今（24）日親上火線召開記者會，評估美國關稅政策方向依然會延續，關稅政策工具改採其他途徑，達到關稅目標，重申我國取得15%不疊加與232條款最惠國待遇不變，相信已經達成協議的國家，應有空間能夠確保取得較好的待遇。對於關稅變局，鄭麗君親上火線召開記者會，政府在本月20日第一時間立即展開情勢研析，隔日院長也親自召開會議啟動應變機制，來密集盤點後續可能的發展，當天透過新聞稿以及自己的社群貼文向國人說明政府態度及努力目標，雖然是自己社群的貼文，不過是和院長、秘書長與政委大家一起定稿，所以代表的是政府整體態度。鄭麗君說，我國輸美的貿易情況，以2024年為例，佔輸美總金額76%的產品是適用 232 條款已調查或正在調查中的項目；而其他的佔輸美總金額24%是原適用對等關稅。因此台美過去10個月的談判，是必須把對等關稅跟232條款併談，也因此台美洽簽的協議包含ART與MOU，這兩份協議，同時取得對等關稅最惠國待遇，以及232條款最惠國待遇，分別將我國傳統產業、農業以及高科技產業所面臨的競爭壓力，以及高度的不確定性，轉換為未來競爭的相對優勢。鄭麗君說，美國聯邦最高法院判決，主要針對美國政府援引 IEEPA《國際緊急經濟權力法》向全球各國課徵對等關稅，逾越其法定權限而失效。強調這個判決無涉於232條款，因此我國和美國洽簽的台美投資合作MOU裡面已經取得的232條款下相關關稅的優惠待遇、最惠國待遇不會改變。這包含已經制定稅率的汽車零組件、木材家具、航空零組件等相關的優惠待遇不會改變，尤其是未來可能即將公佈的半導體及衍生品等產業，也已經預先取得最惠國待遇。鄭麗君也說明，至於投資MOU中還有一個條文，就是未來如果232條款可能增加項目，已在MOU載明，就未來增加的項目可以持續磋商爭取優惠的條文安排，這將大幅地減緩產業未來所面對的一個不確定性。鄭麗君也評估，依據這幾天情勢發展非常明顯，就是對等關稅依據的IEEPA法源失效，但美方啟動替代方案。也就是說，美國關稅政策方向依然延續，但所使用關稅政策工具，有可能在IEEPA失效後，改採其他的法律途徑來重建政策工具，達到原來所設定的關稅政策目標，也因此各國仍然持續推進跟美國的談判並且達成協議。鄭麗君強調，政府核心目標不變，也就是說無論美國關稅政策如何變動，都會在已簽署的對等貿易協定所爭取到的優惠待遇的基礎上，積極與美方溝通，來確保台灣產業的相對優勢以及最佳待遇，爭取國家及產業最大利益。鄭麗君也提到，過去兩天我方已和美方展開聯繫，美方相關單位初步表示，政府團隊正在研議後續作法，完成研議之後將通知包含我國在內的已簽署貿易協議的國家。所以在後續程序上，我方會積極與美方聯繫溝通，積極確保我國取得的、具相對優勢的最佳待遇，與美方確認過後，再將文本來至國會審議。鄭麗君也強調，我國和美國已經達成協議，取得相對的優惠待遇，相信這是面對後續美國關稅政策變動的有利基礎，那美方現在他正在進行後續關稅政策工具的重建。另強調，個人預測與推估，後續不論它的關稅政策替代、對於對等關稅替代性的關稅政策如何地變動，相信已經達成協議的國家，應有空間能夠確保取得較好的待遇。