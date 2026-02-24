農曆正月初九拜天公，一整年好運氣來到，CoCo都可表示，今（24）日周二咖啡日先喝買一送一，明（25）日初九適逢周三好友日，大杯冬韻擂焙珍奶買一送一；CoCo全台門市天天爽喝2杯88元手搖飲料優惠菜單搶先看，從228連假到3月應援WBC世界棒球經典賽，本文整理CoCo六大手搖飲料優惠買法一次看。
CoCo都可：手搖飲料買一送一！2杯88元任選喝到3月
最大方的CoCo都可手搖飲料富翁又放送超狂優惠，從現在起爽喝到228連假、再到3月應援WBC世界棒球經典賽，最划算買法一次看：
◾️周二咖啡日買一送一！全台門市臨櫃、都可訂，開喝美式／果咖/／生椰系列「同價位買一送一」咖啡優惠！
◾️周三好友日買一送一！初九拜天公適逢CoCo都可周三好友日，2月25日憑券可享大杯「冬韻擂焙珍奶買一送一」，幫大家算好，2杯只要70元、平均一杯35元珍奶太划算。提醒大家，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取喝優惠。
◾️天天果咖、美式5折起！CoCo全台門市天天果咖、美式單杯5折起優惠。（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。
買一送一foodpanda外送優惠！即日起至3月3日，外送平台foodpanda喝得到CoCo都可珍珠奶茶L／生椰拿鐵14oz／28茉粉角輕乳茶L「買一送一」！
◾️228連假全台門市2杯88元！即日起至2月28日連假，LINE好友領券，憑券天天喝大杯手作仙草凍乳／28茉粉角輕乳茶／葡萄柚果粒茶「任選兩杯88元」。每個人有6張券，活動糖度溫度任選，限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用，商場門市／部分門市不適用本活動。
◾️3月應援WBC全台2杯88元！3月1日至3月31日，優惠菜單改成：大杯28茉粉角輕乳茶／綠茶養樂多／金桔檸檬「任選2杯88元」，應援WBC世界棒球經典賽不怕口渴燒聲。
另外，UG Tea即將於2月25日回歸哈瓜系列，再度開喝「哈瓜奶茶」，還有全台首創「哈瓜雲頂」；自創IP超萌毛怪UU也開賣。2月25日起，臨櫃購買哈瓜系列飲品滿150元，可享259元加購「UU限量吊飾」（原價499元）。
2月25日至3月31日UG會員限時獨享，凡購買或加購UU限量吊飾，加碼再抽「UU x 哈瓜旋轉NFC吊飾」； 03月16日至3月31日，購買哈瓜系列飲品滿額150元，即贈「UU雙杯杯提」 乙個（數量有限，贈完為止，本次活動外送平台恕不適用）。
CoCo都可、CoCo官方LINE、都可訂、UG Tea
2月25日至3月31日UG會員限時獨享，凡購買或加購UU限量吊飾，加碼再抽「UU x 哈瓜旋轉NFC吊飾」； 03月16日至3月31日，購買哈瓜系列飲品滿額150元，即贈「UU雙杯杯提」 乙個（數量有限，贈完為止，本次活動外送平台恕不適用）。
