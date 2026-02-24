我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院推出規模1.25兆元的軍購特別預算，立法院長韓國瑜日前指出，軍購特別預算將會是最優先審議的法案，而國民黨主席鄭麗文昨透露，國民黨一定會有其版本，盼能積極主導軍購特別預算，並與美方主動溝通。對此，行政院長卓榮泰表示，此事不宜由在野黨主導，但仍歡迎大家共同跨出這一步。對於鄭麗文說法，卓榮泰上午赴立法院備詢前接受媒體詢問時表示，在新春之後，能夠共同跨出這一步，是非常重要，無論是跨大步或小步，他都非常歡迎。卓榮泰提到，主導國家國防、國家安全的，應交由專業國防部、軍方、行政院，相關單位會很縝密地提出國家需求，也會因應向美方取得各種購買武器的承諾；他強調，此事不宜由在野黨主導，但仍歡迎大家共同跨出這一步。卓榮泰說，無論大家提出現在的方案有多少，應審慎地看國家真正的國防需求之所要。他說，面對此局勢當中，能獲得先進、充沛的，且是基於自主國防安全的，再加上發展國防產業、相關產業所需要的，並帶動國內產業的部分，都應一併地把它納入，未來將在國防工業以及國防自主跟國家安全上，三頭並進。