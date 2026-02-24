我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台北燈節」禁菸時間與範圍：

📍花博展區：

禁菸時間：

禁菸範圍：

西門展區：

禁菸時間：

禁菸範圍：

2026台北燈節於明（25）日正式登場！北市衛生局為逐步推動無菸城市，依據菸害防制法第19條規定，自今年2月25日至3月15日活動期間，除吸菸區外，不得吸菸。西門、花博展區分別設置3個、2個吸菸區，且有禁菸時間，請參展民眾遵守禁菸規定。北市衛生局表示，「2026台北燈節」禁菸範圍，除了活動展區範圍，更擴大至周邊區域，以保障參觀民眾與周邊居民、店家健康，減少二手菸與三手菸暴露。衛生局說明，市府已於現場設置禁菸區、吸菸區相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及志工舉牌等方式大力宣導，並由衛生局、觀傳局、等11個局處單位共同執行稽查取締，違規吸菸者處新台幣2000元至1萬元罰鍰；民眾可透過 「2026 台北燈節」官方網站查詢禁菸區及吸菸區地圖。自115年2月25日起至115年3月15日（週一至週五：17時至22時、週六：14時至24時、2月27日及週日：14時至22時）。花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路、西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，含人行道等處。另，花博公園圓山園區、線形公園、公車候車亭、圓山轉運站等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。自115年2月25日起至115年3月15日（週一至週五：17時至22時、2月27日及週六、週日：14時至22時）。東至延平南路、南至長沙街2段、西至西寧南路、北至開封街2段所圍之區域，含人行道、騎樓、巷弄、孝字號天橋等處。另，中山堂、福星國小周邊人行道、捷運西門站1號、6號出口周邊戶外區域、西門紅樓(含廣場)等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。