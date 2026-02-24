全球快遞與運輸巨頭聯邦快遞（FedEx）23日已提告美國聯邦政府，要求「全額退還」美國總統川普（Donald Trump）被最高法院裁定違法徵收的關稅項目。在最高法院20日作出裁決後，聯邦快遞是第一間對政府提起訴訟的大型美國企業。
根據《BBC》報導，美國最高法院20日裁定川普先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的全球關稅違法，為企業尋求退還去年以來所支付的額外關稅開闢了道路。聯邦快遞在訴狀中指出，「原告要求被告全額退還原告已向美國支付的所有IEEPA關稅」。
聯邦快遞並未在訴狀中說明其尋求退款的具體金額。美國海關及邊境保衛局（CBP）、海關及邊境保衛局局長史考特（Rodney Scott），以及美國政府都被聯邦快遞列為被告。
聯邦快遞在聲明中表示，最高法院裁決出爐後，公司「已採取必要行動，以維護其作為報關進口商向CBP尋求退稅的權利」。
民主黨議員提出草案要求川普政府180天內退稅
事實上，聯邦快遞不是唯一提告美國政府的企業，早在最高法院裁決出爐前，包括化妝品公司露華濃（Revlon）、鋁業巨頭美國鋁業（Alcoa）以及鮪魚品牌Mumble Bee等食品進口商在內的數百家公司，都已提起訴訟要求退還關稅，以爭取未來在政府處理退款時能獲得優先順位。
22名民主黨參議員週一也提出一項草案，要求川普政府在180天內全額退還所有從被認定違法的關稅中所收取的稅款及其利息，並要求優先處理中小企業的申請。
不過，最高法院在判決中並未就退款事宜提供具體指引，財政部長貝森特（Scott Bessent）之前已經暗示，會遵照法院命令行事，但是處理退稅問題可能會拖延到數年之久，因為還要等待下級法院明確訂出退款流程。
