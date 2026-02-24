我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨前立委高嘉瑜去年質疑國民黨立委李彥秀，指其疑似為節稅而申報美國房產自住，進而享有相關稅務優惠，甚至拋出「可能持有綠卡」等說法，引發爭議；李彥秀隨後向士林地檢署提告加重誹謗，不過檢方審酌後，認為難以證明高嘉瑜主觀上具有誹謗犯意，做出不起訴處分。對此，李彥秀強調，將依法聲請再議，堅持捍衛清譽。李彥秀指出，依去年2月6日媒體聯訪，高嘉瑜早就坦承，自己爆料內容「目前無從得知，也還沒有查證」。高嘉瑜烏龍爆料、惡意造謠成性，事後也公開坦承「自己沒有查證」，這才是事實的真相。針對高嘉瑜昨（23）日表示「李彥秀提告遭不起訴」一事，事實上檢方是以「難以認定主觀上有誹謗犯意」為由，才將高嘉瑜不起訴處分。李彥秀表示，遺憾司法未能還給她公道，將會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。她直言，自己政超過27年，勤走地方、服務基層，時刻以公僕自許，從不敢自居為「官」，但高嘉瑜一再稱她為「裸官」，恐怕是自曝高嘉瑜擔任民代時，一向以當「官」自居，高高在上，與基層脫節，自然背離民心。李彥秀續指，去年高嘉瑜一連串烏龍爆料後，她認為對方「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑」的舉止，是如同跳梁小丑般的惡行，豈料也被高嘉瑜提起妨害名譽告訴。士林地檢署已經在過年前作出「不起訴處分」，認證「跳梁小丑」是合理評價。遺憾高嘉瑜卻依舊是陋習不改，仍然不改顛倒黑白惡習。