泰國清邁驚傳重大動物集體死亡意外，當地知名觀光園區「老虎王國」（Tiger Kingdom）近日爆發集體死亡事件，短時間內竟有72隻老虎接連暴斃，引發社會震驚。官方初步確認與犬瘟熱病毒及支原體細菌合併感染有關，但感染源頭至今尚未釐清。根據《曼谷郵報》報導，園區主管23日表示，所有虎屍已完成處理。原計畫以焚化方式銷毀，但因火化設施不足，最終改採掩埋，並依科學程序進行全面消毒。相關工作人員目前並未出現身體不適症狀。清邁省畜牧局21日公布檢測結果，證實虎屍感染犬瘟熱病毒（canine distemper virus），同時伴隨支原體細菌（Mycoplasma）感染，早前亦曾提及可能涉及貓細小病毒（feline parvovirus）。多重病原夾擊，恐是造成高死亡率的關鍵因素。然而，真正引爆疫情的源頭仍撲朔迷離。自稱參與善後工作的獸醫維西特·阿爾賽塔姆庫爾（Wisit Arsaithamkul）22日在臉書發文指出，兩處超過200隻老虎食用同一批生雞肉後陸續出現症狀，僅3隻仍在哺乳期的幼虎倖免於難，推測問題食材極可能是致命關鍵。該名獸醫也質疑園區在疾病監測與流行病學管理上的應變能力，認為若能及早隔離與追蹤，或許可降低感染擴散風險。動物防疫專家指出，犬瘟熱具有高度傳染性，一旦在密集飼養環境爆發，後果往往難以控制。目前涉事園區仍全面關閉，等待進一步調查結果。這起集體死亡事件不僅重創觀光形象，也為動物飼養與防疫管理敲響警鐘，在野生動物與商業經營並行的現實下，任何一個環節的疏忽，都可能釀成無法挽回的悲劇。