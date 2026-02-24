我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男不滿自己的大豬公被偷走，昨（23日）晚間持刀大鬧蔡男居住的社區。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區昨（23日）深夜發生一起恐怖案件，一名44歲的黃姓貨車司機疑因不滿存在「大豬公」內的積蓄遭竊，竟持刀闖入30歲蔡姓前同事居住的社區大廳內大肆破壞，不僅狂噴滅火器，還揮舞蝴蝶刀企圖逼迫對方出面。轄區蘆洲分局獲報後，立即出動快打警力趕赴現場，將情緒失控的黃男強勢壓制逮捕，全案訊後依法送辦；而引發這場糾紛、涉嫌偷竊的蔡男，後續也同樣遭到警方函送法辦。據了解，這起糾紛起因於一隻「大豬公」。黃男平時習慣將50元硬幣存入撲滿中，長年累積下來自稱存了高達20萬元。怎料，日前卻遭好友兼前同事蔡男順手牽羊。黃男越想越氣，於昨（23日）晚間10時許帶著蝴蝶刀衝到蔡男位於成泰路三段的住處尋仇。由於不知對方確切戶號，黃男竟強行破壞社區電動大門闖入一樓大廳，試圖藉由大聲咆哮、噴灑滅火器與揮舞刀械等脫序手段，逼迫蔡男現身面對，嚇壞不少無辜的社區住戶。警方獲報趕抵時，黃男第一時間不願配合，甚至在遭警方施以強制力壓制上銬時，還不斷抱怨喊：「我又沒怎樣！」等語。警方當場查扣作案用的蝴蝶刀，警詢後將黃男依侵入住宅、毀損及恐嚇公眾等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時建請檢方聲請羈押。此外，警方事後循線找上蔡男釐清事發經過，蔡男坦承確實偷走大豬公撲滿，但強調「殺豬公」清點後金額約為16萬餘元，並非黃男宣稱的20萬，警方後續也另依竊盜罪嫌將蔡男函送偵辦。