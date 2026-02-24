我是廣告 請繼續往下閱讀

台美才剛完成簽署對等貿易協定（ART），未來是否有變數引發關注，領軍談判的行政院副院長鄭麗君今親上火線說明。台中市長盧秀燕看完直播後提醒，美國海關已經宣布停徵川普關稅對等關稅，ART是否還有效？鄭麗君並沒說清楚，業界非常焦慮，此事關乎國家經濟生存戰略，呼籲總統賴清德到立法院報告時，接受即問即答有效釐清。她也提醒中央應比照韓國，盡快向業界提出退稅指引。美國聯邦最高法院裁定總統川普向全球課徵的對等關稅無效，川普則宣布對各國課徵15%全球性關稅。鄭麗君今（24）日親上火線說明，表示過去兩天已與美方展開聯繫，美方正研議後續作法，她個人預測，無論關稅政策如何變動，已經達成協議的國家，相信有空間能確保取得較好待遇。台中市長盧秀燕上午主持市政會議前，全程觀看鄭麗君記者會直播，她表示台中是最大的出口產業區塊，業界於美國關稅發展高度關切，她要提醒賴政府，美國最高法院已宣布川普關稅失效，更重要的是美國海關已宣布停徵川普關稅對等關稅，政府之前花了20兆代價，跟美國簽的ART是否還有效？鄭麗君在記者會裡似乎沒說清楚。盧秀燕說，業界非常焦慮，如果現在產品要出口到美國，會被課徵什麼樣的關稅？是川普政府說的有效？還是美國海關說的有效？這事必須盡快釐清。相較之下，韓國政府非常積極，對於之前貨物出口美國被課徵的關稅是不是過高、是否要退稅？韓國政府已提供退稅指引給出口廠商。她建議賴政府要趕快向業界提出退稅指引，幫助業界爭取最有利的情勢。盧秀燕提到，美國總統川普稱要改用122條款，122條款比台灣之前簽的ART稅率更高，台灣可能面臨關稅15%再疊加，甚至比日韓還要高，對出口廠商的競爭嚴重不利，業界非常焦慮，大家都在等正確的消息。經濟以及出口貿易，是國家生存、經濟戰略的首當要務、重中之重，剛好她看到立法院長韓國瑜要邀請總統賴清德到立院報告的消息，建議攸關國家的經濟生存戰略的台美關稅案，總統能在立法院接受即問即答，有效釐清。