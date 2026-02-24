我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式反裝甲飛彈續購、標槍反裝甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供發價書（LOA）草案，有效期至3月15日，但因特別條例草案在立院尚未付委審議，國防部長顧立雄今（24）日坦言，由於立法院剛開議，要在3月15日前完成「條例通過」接續「預算編列通過」的程序，在作業上恐來不及，希望由外交及國防委員會授權，在預算編列通過前，授權國防部與美方簽署發價書。立院今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。顧立雄於會前受訪，針對對美目前有9項軍案，其中3項武器裝備的發價書（LOA）預計在3月15日到期，若發價書過期對戰力會有何影響？顧立雄回應表示，國防部立場還是希望能如期簽署發價書，由於立法院剛開議，要在3月15日前完成「條例通過」接續「預算編列通過」的程序，在作業上恐來不及，希望由外交及國防委員會授權，在預算編列通過前，授權國防部與美方簽署發價書，就不至於延誤，進而影響整體戰力建構。國民黨與民眾黨都提出各自版本國防特別預算條例，且國民黨主席鄭麗文強調會主導軍購特別條例並與美方溝通，對此，顧立雄表示，他並不理解在鄭麗文所講與美方溝通軍購思想的邏輯，國防部過去一年多來已與美方行政部門透過嚴謹態度審視防衛需求，美方不管是白宮、國務院都肯定這項1.25兆的國防特別預算，整個過程都是經過跟美方縝密的討論，大家都同意對我國整體國防戰力的提升有相當的助益。針對在野喊話不會通過政院版本，若通過並非政院版本，國防部有何因應？顧立雄表示，不需要預設立場，大家應以理性嚴謹的態度面對當前的敵情威脅下，需要的能力建構是什麼，國防與預算都是不分朝野，大家理性思考加以面對， 不要說一定不要怎麼樣，還沒有經過任何的討論，這樣子講話，對國防能力的建構是欠缺理性的討論。