總統賴清德昨天與五院院長新春茶敘，會中聚焦總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等議題。對於是否向立法院長韓國瑜表達，盼立院盡速通過中央政府總預算及國防預算？行政院長卓榮泰今（24）日受訪表示，基於經濟安全、社會安全跟國家安全，期盼相關議案能盡速排入議程。賴清德昨上午邀請卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞新春茶敘。閉門會談約一個半小時，五院院長逐一發言、交換意見。卓榮泰上午赴立法院備詢，會前被媒體問到，針對中央政府總預算、國防預算卡關，是否在昨天的茶敘，向韓國瑜表達相關訴求嗎？卓榮泰肯定說，「當然」，這是現在行政、立法兩院中最重要，也應該是多數國人關切的。卓榮泰提到，他昨天特別提出《財政收支劃分法》行政院院版，若能付委、審慎地審議後，各縣市能更均衡地發展，讓台灣經濟、財務更安全。卓榮泰說，若中央政府總預算也能趕緊地審議通過，所有中央、地方的建設，人民福利、國家發展，能按部就班地來執行，這是「社會安全」。卓榮泰進一步說，強化韌性的國防特別預算跟特別條例，能夠趕緊地來通過，那會讓國家更安全。卓榮泰說，基於經濟安全、社會安全跟國家安全，及其他的人事案、同意權，也希望立法院能夠儘速地排入議程。