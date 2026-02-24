我是廣告 請繼續往下閱讀

權王漲勢衝不停！台積電今（24）日盤中一度上漲25元、來到1975元新天價，市值突破新台幣50.兆元，也帶動台北股市再創新高點，來到34671.38點。美股四大指數週一全數走低，道瓊指數下跌821.91點或1.66%，收48804.06點，那斯達克指數下跌258.796點或1.13%，收22627.273點，標普500指數下跌71.76點或1.04%，收6837.75點，費半指數下跌46.96點或0.57%，收8213.46點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.13%，日月光ADR下跌2.00%，聯電ADR上漲0.19%，中華電信ADR上漲0.40%。無懼美股週一走弱，台股氣勢如虹，開盤上漲247.45點、來到34020.71點，盤中持續走高，最高一度來到34671.38點，上漲898.12點或2.6%。