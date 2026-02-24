我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人張瓊姿。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲高金素梅100萬元交保後受訪點名賴總統，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。」（圖／記者劉松霖攝）

高金素梅涉詐助理費案再掀波瀾！檢調掌握，其中一名疑似人頭助理，實際上在知名藝人張瓊姿於花蓮秀林鄉開設的義式創意餐廳擔任店長，相關薪資卻按月由立法院公費匯入帳戶，成為本案重要突破口。檢方初步估算，全案疑涉不法所得超過800萬元；此外，高金素梅核心助理張俊傑亦被指扮演關鍵角色，除經常往返中國、金流出現異常外，還被查出疑似利用女兒帳戶進行資金流轉。相關情資已引起國安單位關注並介入了解，案情後續發展備受矚目。據了解，台北地檢署於農曆年前夕兵分多路搜索高金素梅國會辦公室等處，並諭令其以100萬元交保。檢調懷疑，高金素梅至少安插4名人員列為助理申報薪資，但實際工作情形與職務內容有待釐清。相關人員到案後均獲交保，後續將由檢方比對金流、出勤紀錄及工作往來資料，以釐清是否涉及詐領助理費。外界關注的焦點之一，即為該名列冊助理身分者曾於「Giwas Ali」餐廳擔任店長。該餐廳於2014年開幕，2017年3月結束營業，當年以結合原住民食材與義式料理為特色，並以高金素梅的原住民名字命名。由於張瓊姿與高金素梅曾於1990年華視連續劇《愛》同台演出、私交甚篤，餐廳開幕時亦曾引發話題，如今再被點名出現在助理費名冊中，使兩人關係再度受到外界檢視。對於餐廳與助理身分的關聯，高金素梅表示，餐廳係由張瓊姿及其妹妹等人投資成立，營運事務與她無關；至於助理聘任與薪資問題，她強調將全力配合司法調查。依法令規定，立委聘任助理須報立法院備查並按月核章申報，實務上對助理工作範圍認定相對寬鬆，未必需固定於服務處上班，但是否確實從事選民服務或法案相關工作，仍須依個案具體事證認定。至於張俊傑部分，檢調正進一步釐清其資金往來與對外聯繫情形，並調查是否涉及其他違法行為。整體而言，本案除助理費申報問題外，亦牽涉公益補助款使用與中國製快篩試劑輸入爭議，調查面向廣泛。相關事實與法律責任，仍有待檢方後續偵辦結果對外說明。