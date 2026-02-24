我是廣告 請繼續往下閱讀

愛莉莎莎2週進帳1750萬！砸1.5億投資房產

YouTuber愛莉莎莎2017年起拍攝影片，擁有超過217萬粉絲支持，敢言、直率性格廣受歡迎，近來開團賣內衣、膠原蛋白、販售線上瑜珈課程等，短短2週創下7000萬元業績，進帳約1750萬元，愛莉莎莎也曾公開透露，自己陸續於台灣、泰國與中東置產，房產總價值超過1.5億元，另一方面，其時常以爭議言論做行銷，致使正負評、話題不斷，讓人見識到愛莉莎莎吸金功力源自「黑紅也是紅」，事業成績了得。愛莉莎莎日前開團販售膠原蛋白，短短2週創下超過7000萬元業績，業界人士透露，她抽成約25%，光這半個月專案，輕鬆進帳約1750萬元，換言之，即便她每天出國渡假、睡覺，單日都有125萬元以上的收入，賺錢速度驚人。愛莉莎莎超狂變現力也體現於房產版圖，她於台灣、泰國與中東持有的不動產總值突破1.5億元，2024年先在新北板橋購入一間市值約4000萬元的住宅作為主要住處，去年轉手後，改買老家樓上更寬敞的住宅，買房一點不手軟。同年，愛莉莎莎也在泰國曼谷市中心購入總價約400萬元的預售小豪宅，並拍片分享看屋與購屋過程，去年5月更一口氣購入5套杜拜房產，每間房只投入10％至15％的頭期款，大方邀請好友赴當地旅遊體驗奢華行程，十分大氣。如此吸金功力，愛莉莎莎以爭議轉為致富關鍵，先前賣瑜伽課程惹得外界反感，面對批評，她將黑紅流量變現，「其實我對自己的進步沒有很滿意。有了自己的家，有良好的工作環境，心靜下來，一定又會變回一艘火箭全速衝刺。」