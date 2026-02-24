我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國武里南府驚傳公象暴走事件！一頭19歲公象疑在交配過程中被打斷，情緒失控攻擊主人，還衝入村莊大肆破壞，掀翻轎車、踩毀路牌，場面一度失控，最終救援人員以麻醉藥制服，未造成人死傷。根據英國媒體《每日郵報》報導，事件發生於上週一（16日），35歲象主頌蓬（Somporn）當天安排名為「Phlai Petch Uthai」的公象與一頭母象配種，未料在即將結束時，試圖將兩象分開，卻疑似觸怒公象。目擊者指出，公象當時荷爾蒙高漲，突然情緒失控，轉而猛烈攻擊主人，將其撞倒在地。頌蓬肺部重創，傷勢嚴重，被緊急送醫，目前仍在醫院觀察治療。失控後的公象更在村內狂奔，沿途踐踏物品，還一度追逐摩托車騎士，甚至將一輛白色轎車掀翻。整起事件共造成兩輛汽車受損、五個路牌被踩毀，村民驚慌閃避。事發後，素林府「大象王國醫院」（Elephant Kingdom Hospital）志願團隊趕赴現場，對公象施打鎮靜劑，約兩小時後藥效發揮，才成功將其控制並送往素林府接受獸醫治療。當地村長烏泰·耶倫（Uthai Yeerum）表示，該公象為租借配種用途，過程中主人曾催促加快進度，可能因此刺激公象情緒。受損車主之一、30歲納塔蓬·瑪里歡（Natthaphon Malihuan）已向保險公司詢問理賠，但是否涵蓋「大象襲擊」仍待確認。這場突如其來的象群風波，也讓人再次關注野生動物管理與人象互動安全問題。