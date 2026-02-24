我是廣告 請繼續往下閱讀

學測成績明（25）日公布，攸關12萬考生的下一步人生選擇。為降低考生在選填志願時的困擾，東吳大學在2月27日推出「開箱東吳」博覽會，整合全校6大學院、23個學系，並且規劃落點分析、學系講座、升學講座、學長姐經驗分享及熱鬧的美食市集等，邀請全國高中生與家長親臨現場，對大學校園不再只是抽象想像。為了緩解考生的焦慮，東吳大學在「游藝廣場」設置落點分析專區，提供2026年申請入學的最新數據與模擬建議。此外，當日將舉辦「不是選科系，是選人生：志願填寫的關鍵思維」、「6志願的選填策略」兩場主題講座（09:30與14:30），由校內師長及領域專家親自解析升學策略，引導學生根據自身優勢鎖定目標。大學六大學院不僅設置23系互動攤位，更規劃了多場學系深度講座。從法律系的實習法庭展演，到大數據、商管、人文、法、外語及理學院的課程簡介，由系主任及教授親自說明學習進路與未來出路。並於下午13:00至14:00特別規劃「學長姐分享時間」，由本校學長姐親自與高中生面對面，交流最真實的準備技巧、校園生活及社團點滴。除了專業諮詢，現場設有各式風格「美食市集」，讓家長與學生在選系之餘也能享受美食。此外，現場亦設有住宿諮詢、國際交流諮詢、跨領域學習及性向測驗站，全方位解構未來四年在東吳的學習地圖。