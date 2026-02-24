我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市左楠區參選人黃偵琳昨（23）日傳出去年酒駕遭逮，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；黃偵琳昨對此火速發文道歉，但未在第一時間提到是否退選，引發輿論熱議，高雄市長陳其邁今日也撂下重話表示零容忍，黃偵琳則再發聲，宣布決定退選。初選民調進行在即，黃偵琳爆出酒駕前科，她昨公開三度鞠躬道歉並痛哭失聲，至今宣布退選。而稍早，陳其邁被問到此事也重話回應：「酒駕零容忍」，他更說沒辦法接受這種行為，相信黨中央跟市黨部會妥善處理。黃偵琳今10時許發文表示：「經過一夜的沈澱，感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責。做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。」