美國聯邦最高法院日前裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅是違法。對此川普宣布啟動《1974年貿易法》中的第122條款，對進口商品祭出15%關稅。對此行政院副院長鄭麗君今（24）日親上火線召開記者會，提及122條款下，對我國非常重要27項專屬豁免就不在其中。農業部長陳駿季補充，包括蝴蝶蘭、火鶴與觀賞蛙等沒有專屬豁免，以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。面臨美國關稅變局，鄭麗君今日親上火線召開記者會，對於外界關心過去爭取台美對等關稅15％不疊加，爭取2072項豁免關稅品項，農產品佔261項，工業產品佔1811項，而本次美國公布122條款中，農產品剩下230項維持對全球豁免。其中有27項對我國非常重要的專屬豁免就不在這一次行政命令的豁免清單裡面。而工業產品這一次的行政命令有1367項豁免，但有444項不在這一次的豁免清單裡面。鄭麗君說，舉例來說，例如像茶葉與多數航空器零組件，這一次是在行政命令的豁免清單，但是未來是有變動性的，那原來是載明在ART不會變動。那原來在ART裡面豁免的蝴蝶蘭、藥用的化學品以及像印刷品等，那這一次就不在行政命令裡面豁免。鄭麗君坦言，122條款相較於台美所洽簽的ART所爭取到的待遇來比較而言，相對是比較不好的，台美所洽簽的ART爭取到的「15% 不疊加」還是相對比較好的待遇。鄭麗君也強調，我國政府原本在與美國已洽簽ART以及投資MOU裡爭取到的已經是最佳待遇，面對全球新的情勢變化，投資MOU裡面最惠國待遇基本上不受影響。不過對於ART，會在既有的優惠待遇的基礎上，積極地與美方展開溝通聯繫，那確保美方在後續政策變動當中依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。農業部長陳駿季則補充，在122條款之下，農產品全球豁免230項，但無提供任何國家保障豁免品項，對台灣也沒有任何專屬豁免品項，因此包括蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙等沒有專屬豁免，以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同，毛豆的關稅也變為15%加MFN，增加為18.8%。