每年秋天是果粉引頸期盼的日子，因為這個時節蘋果照慣例都會發布新系列手機，幾乎已成鐵律，然而，今年果粉們可能會失望了！外媒指出，今年恐怕只能見到高階iPhone18 Pro與Pro Max，標準版和Air機型發布推遲至2027年上半年，也將衝擊今年iPhone 18系列的出貨量將比上一代減少20%。韓國媒體etnew報導，這是因為標準版和Air機型的發布推遲到明年上半年。國內元件產業雖然擔憂出貨量下滑，但也對Pro、Pro Max以及折疊式螢幕iPhone等高附加價值產品的發表充滿期待業界人士也提到，今年國內iPhone 18系列OLED面板的出貨量也預計將低於iPhone 17。一名知情人士表示，三星顯示器將為iPhone 18 Pro、Pro Max和折疊螢幕iPhone生產約6000萬片OLED面板，而LG顯示器將為Pro和Pro Max生產約4000萬片。」這意味著與去年相比，出貨量將減少約20%。去年，這兩家公司分別為上一代iPhone 17系列提供了約8000萬支和4500萬支產品。三星顯示器為所有四款機型，標準版、Air、Pro和Pro Max，提供了 OLED面板，而LG顯示器則為其餘三款機型提供了OLED面板。這項變化是由於蘋果計劃在每年的上半年和下半年發布新款iPhone。iPhone 18 Pro、Pro Max和折疊螢幕iPhone將於今年下半年發布，而iPhone 18標準版和 Air版，以及價格更親民的iPhone 18e可能將推遲於明年上半年發布。以往蘋果將新款iPhone的發布集中在下半年。在每年2.3億支iPhone的出貨量中，約有 9000萬至1億支新款iPhone是在下半年發布的。據了解，推遲發布的原因，《日經亞洲》指出，是蘋果迫於現實的供應鏈壓力，消息來源透露，蘋果此舉目的是優化資源配置，並在記憶體晶片和其他材料價格飆升的情況下，最大限度地提高高階機型的收入和利潤。」也就是說，在零件稀缺且昂貴的情況下，蘋果決定將有限的資源優先供給利潤最高的Pro系列機型，以確保財報表現。也因為如此，預計今年iPhone 18系列的出貨量將不可避免地下降。蘋果供貨的國內材料和零件供應商預計也會因新產品出貨量的減少而導致年度業績下滑，但預計下滑幅度不會太大。報導強調，Pro和Pro Max兩款機型採用了昂貴的組件，有望帶來可觀的新產品衝擊。此外，一款附加價值更高的可折疊iPhone也計劃於今年發布。業界人士表示，由於今年發布的機型數量減少，iPhone 18系列的出貨量確實會低於上一代。」但他也說，包括上一代機型在內，iPhone 的年度總出貨量計劃仍維持在去年的水準，且所謂的「性能驅動型」產品也按計劃推出，因此仍需觀察後續產生的影響。