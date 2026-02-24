我是廣告 請繼續往下閱讀

刮中大獎本該是開心的事，但深夜捧著大筆現金走在路上，難免讓人心驚膽顫！2月19日凌晨，一名32歲邱姓女子與家人在彩券行試手氣，幸運刮出20萬元大獎，驚喜之餘卻擔心深夜人稀、身懷重金容易被盯上，隨即打給大雅警分局大雅派出所申請護鈔。最終在警方全程戒護下，讓這趟「中獎之旅」平安落幕。事發在2月19日凌晨，32歲的邱姓女子跟家人去彩券行試手氣，沒想到竟被財神爺眷顧，當場刮中20萬元大獎！雖然全家人驚喜萬分，但領到這筆大紅包時已經是半夜，邱小姐看著手上的現金，實在擔心深夜走在路上會被盯上。正當她煩惱該怎麼把錢平安帶回家時，突然想到警察在春節期間有提供護鈔服務，趕緊撥打110求救。警方接獲消息後，很快就趕到現場，不僅幫忙規劃路線，還一路陪著邱小姐全家走回家。有了警察在旁邊「護鈔」，邱小姐和家人都鬆了一大口氣，直誇警察的幫忙真的很貼心，讓這份中獎喜悅能平安收場。警方提醒，民眾若提領或持有大量現金，應避免於公開場所清點財物，並留意周遭可疑人士動向。