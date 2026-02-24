我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜重啟立院遷建話題，台中在地立委昨天紛紛表態，支持定址台中。被綠委喊話踹共的市長盧秀燕今表示，早在市長第一屆就與時任立法院長游錫堃積極促成此事，可惜游錫堃的想法顯然沒獲得民進黨政府支持，最後不了了之。她很高興韓國瑜重提議題，也希望賴政府積極回應，別再讓中部人民失望了。韓國瑜拋出立院遷建議題，但提出的圓山飯店、空軍總司令部舊址都在台北市。綠委何欣純指盧秀燕曾說「台中是最好地點」，要求盧秀燕和立法院副院長江啟臣表態，是否支持立院遷建成功嶺？盧秀燕昨請假，江啟臣則以「氣候環境天生麗質」形容台中；藍委楊瓊瓔、廖偉翔也主動發表看法，廖偉翔強調遷建是百年大計，若中央不點頭，「選哪兒都是假議題」。盧秀燕今（24）日主持市政會議前受訪，她表示自己在市長第一屆任內，與當時的立法院長游錫堃積極促成立院遷至台中，游院長還到台中了解市府提供的據點，相信大家記憶猶新。盧秀燕接著說，游院長的想法當時並未獲得民進黨政府支持，後來事情不了了之。她很高興韓國瑜重啟這議題，也希望賴政府積極回應遷址台中一事，別再讓中部地區人民失望。