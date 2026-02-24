2026年3月3日是元宵節，中央氣象署表示，當天傍晚開始全台將上演「月全食」天文現象，在天候條件許可下，19時04分至20時03分，都可以看到「暗紅色的大滿月月面」，下次台灣可見到「全程月食階段」，將要等到2028年12月31日。
月全食是什麼？為什麼會有血月？
氣象署大氣觀測組臺北天文站主任蔡禹明指出，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原本照射月面的太陽光被地球遮掩，導致月面無法反射陽光，進而導致月球看起來「出現缺角或隱沒」的天文現象。
在月球「全食階段」，月面會完全隱沒在地球影子內，但並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面導致。
2026台灣月全食時間、過程
蔡禹明說明，本次月全食全部歷時4小時35分鐘，從台灣時間3月3日16時43分起，由「半影食始」揭開序幕、17時50分「初虧」、19時04分「食既」、19時34分「食甚」、20時03分「生光」、21時18分「復圓」，最後在22時25分「半影食終」結束。
蔡禹明強調，19時04分至20時03分是最精華的全食階段，共計59分鐘，台灣在當日的「半影食始」階段尚未月出，因此無法見到此階段食相，天文上稱為「月出帶食」。
月全食肉眼就能看 錯過要再等2年
蔡禹明接著說，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次、半影月食85次，台灣共計可以看見63次月全食、38次月偏食、60次半影月食，而上次台灣可見的月全食發生於2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段時間為2028年12月31日。
蔡禹明補充，本次台灣月全食發生時，月亮位於東方天空，建議民眾選擇東方「地平較無地物遮掩」的地點觀賞，月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。
資料來源：中央氣象署
