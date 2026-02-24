我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部將修法禁止留置勞工身分證件、3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費等，以及5年內逐步精進勞工結社權等。（圖／勞動部提供）

台灣與美國2月中旬簽署「台美對等貿易協定」（ART），其中美方要求，3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費，以及5年內逐步精進勞工結社權等。如今ART遭美國最高等法院判違憲，台灣是否仍會依循原訂時間表？勞動部今（24）日回應，ART承諾也是符合勞動部在強化勞工權益上的價值，也有助於產業國際競爭力，「我們也希望ART中的內容，未來能夠繼續往前推進。」據貿易協定，台灣將採認《美國關稅法》第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入我國，接軌國際勞動規範，提升我國產品在全球市場信任度；也將修法禁止留置勞工身分證件、3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費等，以及5年內逐步精進勞工結社權等。對此，勞動部將於3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工額外收取招募費用，執行移工服務費「不預收、不超收」的規定，防止強迫勞動，打造優質供應鏈，包括增訂《企業防制強迫勞動參考指引》、精進雇主直接聘僱移工與優化仲介評鑑制度等。但問題來了，美國最高等法院在20日裁示，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決違憲，也代表ART法源基礎受到打擊，也讓美國政府對台灣政府要求是否延續出現疑慮。勞動部今日回應，在2月12日跟美方簽署的ART，依舊會是接下來在台美的貿易合作和協議上，很重要的基礎。現階段行政院副院長鄭麗君正在跟美方密切聯繫和溝通，確認美方在IEEPA失效後，接下來在法律授權工具上，如何做新的方案安排。而ART裡面針對勞動權益的相關承諾和共識，其實也是符合勞動部在強化勞工權益上的價值與方向，也有助於產業在國際供應鏈中的競爭力，因此，我們也希望ART中的內容，未來能夠繼續往前推進。