台中市警察局第五分局於115年春節加強重要節日安全維護工作期間，加強盤查及護治安工作，日前執勤員警看見一名林姓男子於深夜騎著U-bike在北屯區四平路遊蕩，見其搖搖晃晃似乎有飲酒，立即執行攔檢，警員持警用電腦輸入資料後竟跳出該林姓男子是涉及14案而遭多個司法機關通緝的通緝犯，警方落實盤查而捕獲這條「大魚」。春節期間寒流來襲氣溫驟降，臺中市政府警察局第五分局四平派出所警員黃俊銘及林家瑋，115年2月8日夜間不畏低溫，騎著機車在轄區巡邏；21時許，員警行經四平路時，看到1名林姓男子頂著低溫騎乘U-bike，由於騎的搖搖晃晃，因此予以攔查關心，沒想到員警查詢警政系統後嚇了一跳，26歲的林姓男子竟然因為涉及14件的詐欺案，分別遭基隆、宜蘭、臺北、士林、新北、桃園、臺中、南投、嘉義、臺南等多個司法機關發布通緝，全案依法逮捕歸案。第五分局呼籲，詐欺手法層出不窮，民眾應隨時提高警覺，天下沒有白吃的午餐，更沒有天上掉下來的禮物，千萬不要輕信他人貿然匯款、轉帳，或將帳戶提供給他人使用，投資沒有穩賺不賠的，假投資夢終究會成一場空，成為詐騙集團口中的肥羊，得不償失。