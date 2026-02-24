李雅英為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員，有「國民表妹」、「阿勇」等暱稱，來台發展快滿2年，擁有許多死忠粉絲，昨（23）日開工日，她分享一系列度假的照片，其中一張福利照藏在最後面，李雅英穿尺度大膽的中空泳衣，正面從鎖骨開洞到肚臍，魔鬼身材呼之欲出，吸引3.4萬人按讚，直呼「太離譜」。
李雅英分享出國旅遊照 大福利藏在最後一張
昨天，李雅英在IG上傳多張出國旅遊的照片，其中一張，她把長髮紮成丸子頭，穿一套白色連身泳裝，該件泳衣剪裁特殊，正面布料繞頸，美人鎖骨至肚臍眼上方開了一條大洞，側腰兩邊裸露至背部，傲人雙峰、狹長事業線隱約見客，加上下半身高腰開衩，放送比例勻稱的美腿、大腿根，畫面養眼。
李雅英在配文寫下：「一切都亂七八糟、這個那個的！好想去旅行啊！但旅行夥伴們都忙得要死，為什麼這麼讓人難過啊啊啊！」粉絲難得看到女神泳裝上身，大為驚喜，「犯規了啦」、「這是誰」、「哇塞！哇塞！心跳亂了」、「雅英噴火了」、「太離譜」、「引人入勝！」
「32撞」應援舞席捲台灣 女神偶像是男神許光漢
韓國啦啦隊天后李雅英，2023年以甜美笑容和火辣「32撞」應援舞席捲台灣，後來成為Fubon Angels人氣擔當，這位1992年出生、身高170公分的韓籍女神，從樂天巨人、起亞虎到NC恐龍闖蕩KBO（韓國職棒），2024年起來台加盟富邦悍將，IG粉絲數破百萬，連韓國旅行社都邀她當釜山觀光大使。
李雅英是台灣男神許光漢的粉絲，她之前出席活動，對於在金唱片頒獎典禮上首次見到許光漢本人，女神直呼「很幸福」，不過因為對偶像告白的次數太頻繁，連公司都看不下去，半開玩笑地下達「禁愛令」，要她別再說了，李雅英只能笑著配合公司，「我真的很抱歉。」
生日會宣布推出寫真集 李雅英將辦個人首場簽書會
此外，李雅英在月初的生日見面會上，宣布將於3月20日推出在台首本寫真集《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，內容收錄250張電影敘事感的照片，從宜蘭山間到苗栗海岸邊，影像如同電影分鏡般，勾勒出李雅英在這片土地上最真摯的情感。
除了推出首部影像紀實，為了回饋廣大粉絲的喜愛，出版社宣布將於4月26日在「新店裕隆城誠品黑盒子」舉辦李雅英個人首場簽書會。《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》精裝版已經獨家在尖端網路書店開放預購。
이아영 IG
