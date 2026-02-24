被李彥秀告獲不起訴！高嘉瑜再質疑：應說明家人是否有綠卡

我是廣告 請繼續往下閱讀

前民進黨立委高嘉瑜去年2月爆料國民黨立委李彥秀在美國房產未申報，且疑似持有綠卡，遭李彥秀怒告加重誹謗，不過檢方審酌後，認為難以證明高嘉瑜主觀上具有誹謗犯意，因此做出不起訴處分。對此，高嘉瑜今（24）日回應再質疑，李彥秀最應該做的就是誠實申報，而且至今還是沒說明家人是不是持有綠卡？會不會生活移往海外，台灣發生什麼事都和她無關？這是讓人最質疑的。高嘉瑜今受訪指出，李彥秀在美國、中國有豪宅，後來也承認沒申報，還為此道歉，李彥秀當初最應該做的就是誠實申報，但目前最應該說明的是其女兒、老公長期居住美國，是不是持有綠卡？而李彥就對此一直避重就輕，加上藍白最近一直擋預算、擋軍購，是不是就是美國智庫學者質疑的，家人在美身分應該重新受檢視？高嘉瑜提到，李彥秀主要資產都在海外，個人留在台灣，但有時間就飛往美國，就是美國智庫學者近期提出的，藍白政治人物家人的綠卡是不是應該重新受到檢視？中國把這種行為稱為裸官，讓人質疑這樣的政治人物的理念和信仰，是不是真的都在台灣？會不會生活移往海外，台灣發生什麼事都和她無關？這是讓人最質疑的。