我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀陷入國籍爭議，李貞秀2月13日跑到陸委會前開記者會，出示除去中國大陸戶籍證明，並遞交放棄中國國籍授權書。不過，陸委會副主委梁文傑今（24）日仍指出，李貞秀的除籍證明格式與其他中配繳交的不同，陸委會還是認定她在去年3月才申請除籍，陸委會對李貞秀的就職條件還是有疑慮，並認為立法院硬是不解職，讓她擔任立委，法律責任是在立法院這裡。。立院今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。陸委會主委邱垂正赴台中參加海基會「2026大陸臺商春節活動」，由副主委梁文傑代為出席院會，並於會前受訪。針對李貞秀就職爭議，梁文傑說，她的就職條件陸委會還是有疑慮，不管兩岸條例，還是國籍法，都認為是程序上不完備。陸委會對她繳交證明文件內容確實是有疑慮，因為過去沒看過這樣寫法，在他們的紀錄中，她只有2025年申請除籍資料，繳交移民署，所以不會去採認追溯1993年除籍，陸委會只採認2025年3月把文件交到主管機關。至於是否會有更強硬的措施嗎？梁文傑說，解職權力在立法院，行政機關會告訴立法院對她任職資格看法與立場，但是立法院硬是不解職，讓她擔任立委，法律責任是在立法院這裡。媒體問會拒絕她質詢？梁文傑說，行政部會立場會一致，做法會是一樣。