我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食藥署邊境查驗不合格品項中，莊松榮製藥廠股份有限公司從中國進口的薄荷也被檢出農藥殘留不符規定。（圖／食藥署提供）

食藥署今（24）日公布最新邊境查驗不合格名單。包括食品大廠聯馥食品股份有限公司從法國進口的「新鮮波特菇」檢出農藥殘留含量不符規定；另外，百年製藥廠的「莊松榮製藥廠股份有限公司」自中國進口薄荷也被檢出農藥殘留不符規定；皆須依規定退運或銷毀。食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，包括中國出口乾桂花、日本出口哈密瓜、越南冷凍金桔汁、法國進口新鮮波特菇及中國的薄荷皆有農藥殘留含量不符規定；另外，日本出口烏賊、安康魚肝重金屬含量不符規定等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，關於「聯馥食品股份有限公司從法國進口的「新鮮波特菇」檢出殘留農藥滅芬農0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。劉芳銘提到，因相關品項屬於「不得檢出」，因此新鮮波特菇總計8公斤需退運或銷毀。而業者為首批不合格，將調整為加強抽批，以國別而言，為第一批不合格，維持一般查驗。莊松榮製藥廠股份有限公司自中國大陸進口「薄荷」，被檢出殘留農藥貝芬替1.34ppm、待克利0.70ppm、得克利0.06ppm、賽洛寧0.11pm、Chlorbenzuron 0.15ppm。劉芳銘提到，依據「農藥殘留容許量標準」，貝芬替、待克利及得克利皆以其他* 0.05 ppm為法規容許值、賽洛寧以其他* 0.03ppm為法規容許值、Chlorbenzuron於薄荷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。劉芳銘說，總計2950公斤須依規定退運或銷毀。業者為首批不合格，會調整加強抽批，中國則是半年內第二件不合格。