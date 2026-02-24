我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Netflix《星期三》第3季開拍，女主角珍娜奧蒂嘉將再度回歸。（圖／Netflix提供）

▲伊娃葛林（如圖）曾主演提姆波頓執導的《怪奇孤兒院》，兩人也曾被傳緋聞但她否認，現在又要在《星期三》第3季攜手。（圖／摘自IMDb）

Netflix兩大夯劇《怪奇物語》、《星期三》即將連動？《星期三》第3季開拍，除了女主角珍娜奧蒂嘉及扮演她爸媽的凱薩琳麗塔瓊斯、路易古茲曼等回歸，《怪奇物語》薇諾娜瑞德也加盟，還有伊娃葛林要飾演凱薩琳的妹妹，卡司陣容更強大。有趣的是，薇諾娜與珍娜早在電影《陰間大法師 BEETLEJUICE》就演過母女，該片導演正是《星期三》監製兼導演提姆波頓，而伊娃葛林則是他的緋聞舊愛。提姆波頓把《星期三》變成自己的影視宇宙，昔日夥伴和緋聞對象都被他網羅進來。薇諾娜瑞德16歲就被提姆發掘演出《陰間大法師》裡的怪怪美少女，逐漸在好萊塢走紅，多年後又再合作續集《陰間大法師 BEETLEJUICE》，現在《星期三》第3季又要攜手，也是薇諾娜和珍娜再度飆戲，粉絲都期待不已。至於伊娃葛林曾主演好幾部提姆波頓電影，外界傳他們曾交往被她否認，也不避諱再合作。衍生自《阿達一族》的《星期三》，首季曾創下超過2億5210萬次點閱，位居Netflix英語影集的收視冠軍，才剛在跨年期間結束的《怪奇物語》，氣勢不遜色，第4季與第5季也都登上英語影集的前10名榜單。薇諾娜瑞德之前讓一堆新生代的觀眾驚嘆年輕時外表絕美，而提姆波頓正是打造她的伯樂，會為她開創出什麼樣的中年新形象？影迷都在拭目以待。除了薇諾娜瑞德以外，《熱天午後》克里斯薩蘭登、《浴血黑幫》諾亞泰勒 、《七王國的騎士》奧斯卡摩根等都加入《星期三》第3季的演出。該劇原創、節目統籌與編劇阿弗雷德高夫和邁爾斯米勒表示：「隨著第3季正式開拍，