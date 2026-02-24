過年必追的全民運動再度發威！《後宮甄嬛傳》春節馬拉松直播今年邁入第5年，熱度依舊勢不可擋。今年創下直播10天破千萬觀看的記錄，全劇最經典的「皇上駕崩」橋段，吸引7.2萬人線上送終，毫無懸念地再創流量神話。眾多後宮小主們勾心鬥角，都比不上皇上駕崩的收視魅力。
根據八大劇樂部YouTube頻道統計，自2月12日晚間六點開播起跑，截至21日已播至第五輪。直播10天累計達10,260,706 次，其中最吸睛的巔峰時刻，依然是四郎氣絕的「皇上駕崩」大戲。當時最高同時在線人數衝上72,475人，出現7.2萬人線上送終的壯觀奇景，引爆聊天室沸騰。
觀影盛況年年刷新！平均在線人數狂飆
即便年假結束、民眾陸續開工，直播馬拉松依然沒有停歇。數據顯示，今年的觀影盛況再度打破往年紀錄，2025年《甄嬛傳》直播馬拉松的平均在線人數為1萬7 千人，2026年截至2月21日統計，平均在線人數已飆升2萬4千人，比去年大幅增加7千人。
聊天室網友超有創意！每年都有新哏出現
《甄嬛傳》馬拉松之所以能成為過年必備節目，除了看劇之外，網友在聊天室狂刷、結合時事哏的爆笑留言，更是劇迷們高度關注與討論的網路奇觀，還有人追直播是專程來看留言。今年就出現新哏，每當片尾曲〈鳳凰于飛〉出現，聊天室裡就會有一大堆的粉紅鱷魚符號，原來是歌曲高潮部分的激昂情緒，與粉色鱷魚張大嘴巴的形象相似。聊天室裡也諧音哏連發，像是經典台詞「無比噁心」就被寫為「5B2C」，讓人拍手叫絕。
還有人把「富察貴人被叫去磨墨」濃縮改成飲料店的諧音「察の磨手」。也有人注意到皇后的宮女「剪秋」因為梳著超巨大的髮髻被認為髮型頗為眼熟，竟與路易莎咖啡的LOGO很像，稱她是「大清路易莎」。還有噹麗嬪出現時，竟然也搭上了最近火紅的「吳麗嬪你好像搭丟賽」哏，甄嬛粉的創意大噴發，永遠都有意想不到的創意。《後宮甄嬛傳》馬拉松，現仍在直播，可至八大戲劇YouTube觀賞。
