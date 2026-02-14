每年春節線上直播必追的《後宮甄嬛傳》，觀眾百看不厭，對於劇情討論的熱度依舊不減，許多觀眾隨著年齡增長，看懂的不再只是愛恨情仇，更多的是人情世故與生存智慧。就有甄嬛粉分析，甄嬛從甘露寺受盡磨難後，改姓「鈕祜祿」霸氣回宮晉升為熹妃的橋段，若放在現代企業架構中，簡直就是一場精彩絕倫的回鍋主管逆襲秀。她不再是當年那個單純懂事的員工，而是攜帶強大外部資源、經過歷練後強勢回歸的高階經理人，準備對腐敗的內部組織進行一場大清洗，狠撕綠茶同事如安陵容、皇后，也搞定皇上老闆。

▲《後宮甄嬛傳》裡出宮到甘露寺修行的甄嬛（左，孫儷飾演），後來再度回宮，不再意氣用事，而是以智慧和厚黑學，把曾經欺負她的皇后（右，蔡少芬飾演）拿捏得死死的。（圖／翻攝自豆瓣）
且看熹妃如何收服皇上！空降主管的生存藝術

從《甄嬛傳》看後宮裡的職場升職記之所以精彩，在於甄嬛完美示範了高階主管如何在新舊勢力交替中站穩腳跟。當她以「熹妃」身分回宮時，面對的是昔日陷害她的皇后與安陵容，這情境如同職場上回鍋空主管常遇到的挑戰，舊同事的猜忌、現有管理層的排擠，以及老闆（皇上）既期待又充滿審視的目光。甄嬛並未急著新官上任三把火，而是先放低姿態消除老闆疑慮，同時迅速盤點手中的籌碼，包括四阿哥、朧月公主，以截然不同的格局與手腕，拿回屬於她的一切」。

空降主管兩大心法！拉攏盟友與KPI管理

作為空降高管，甄嬛深知單打獨鬥是大忌。她回宮後的第一件事就是重組團隊，迅速與敬妃、端妃資深老將結盟。這兩位嬪妃在後宮中資歷深厚，但長期被邊緣化，甄嬛透過利益交換，如：將女兒朧月交由敬妃撫養。成功將潛在的敵人轉化為最堅實的盟友，穩固自己的基本盤。同時，她也懂得提拔潛力新人，如：葉瀾依（寧嬪），利用她對果郡王的深情與對皇帝的冷淡，成為打擊華妃餘黨與皇后勢力的關鍵奇兵。知人善任、懂得利益共享的管理哲學，正是她能扳倒競爭對手的關鍵。

不再意氣用事！開始情緒管理與向上管理

相較於離宮前的意氣用事，回宮後的甄嬛有頂級的情緒管理能力。面對皇上的多疑與試探，她不再追求「願得一心人」的浪漫，而是將皇上視為純粹的老闆，提供對方想要的情緒價值與陪伴，做好向上管理。

面對心機同事安陵容的挑釁與皇后的暗算，她也能面不改色地見招拆招，不再讓情緒左右決策。宮廷鬥爭其實也是高智商的職場博弈，追《後宮甄嬛傳》不是浪費時間的看戲，還能從中觀察職場生存法則。

🎬2026《後宮甄嬛傳》2/12起第一輪播映名場面時刻表總覽

直播平台：八大戲劇台官方 YouTube

開播時間：2026/02/12（四）18:00

🔥 第一天：初入宮闈　歲月靜好
 

  • 18:35｜第1集：甄嬛選秀「嬛嬛一裊楚宮腰」
     
  • 20:05｜第3集：華妃霸氣賞夏冬春「一丈紅」
     
  • 21:35｜第5集：倚梅園許願「逆風如解意」
     
  • 23:05｜第7集：杏花微雨，皇上自爆身分
     
💔 第二天：2/13 (五) 情變心死　風雨欲來
 

  • 03:35｜第13集：驚鴻舞（眉莊撫琴、果郡王吹笛）
     
  • 14:05｜第27集：淳兒撿風箏遇害
     
  • 15:20｜第29集：甄嬛長街罰跪、小產流淚
     
  • 19:05｜第34集：【下班必看】 倚梅園蝴蝶復寵
     
  • 22:00｜第38集：華妃崩潰吃酸黃瓜
     
👑 第三天（西洋情人節）：2/14 （六）熹妃回宮　滴血驗親
 

  • 01:20｜第42集：華妃撞牆自盡「皇上，你害得世蘭好苦啊！」
     
  • 03:35｜第45集：甄嬛心死，離宮修行
     
  • 05:40｜第48集：【情人節虐心】 果郡王貓身臥雪
     
  • 10:35｜第55集：【週末早安】 熹妃霸氣回宮（妝容黑化開始）
     
  • 16:50｜第63集：【全劇最高潮】 滴血驗親（上）祺貴人告發
     
  • 17:10｜第63集：滴血驗親（下）蘇培盛神助攻
     
  • 20:50｜第68集：安陵容吃苦杏仁「皇后殺了皇后」
     
⚰️ 第四天（小年夜）：2/15 （日）屠龍大結局　曲終人散
 

  • 01:00｜第74集：果郡王飲毒酒換命
     
  • 02:35｜第76集：【熬夜必看】 皇上駕崩、甄嬛屠龍
     
  • 02:45｜第76集：全劇終，從頭再來

