台灣春節最強儀式感！《後宮甄嬛傳》24小時不間斷馬拉松直播，將於今（12）日晚間 6 點在八大YouTube頻道正式開跑。總計76集宮鬥神劇熱度歷久不衰，聊天室萬人陪看更是每年亮點。《NOWNEWS今日新聞》特別整理首輪名場面時間表，包含華妃一丈紅、滴血驗親、果郡王臥雪、皇上駕崩，諸多關鍵時刻懶人包。首輪預計約 3.5天播畢。記者也特別提醒，表定時間依每集平均片長45分鐘預估，實際播出可能因串流緩衝或廣告略有誤差，建議提早5至10分鐘上線卡位，確切進度請以八大線上直播為主。
📹以下為本文重點
甄嬛傳直播懶人包：初入宮闈 歲月靜好
甄嬛傳直播懶人包：情變心死 風雨欲來
甄嬛傳直播懶人包：熹妃回宮 滴血驗親
甄嬛傳直播懶人包：屠龍大結局 曲終人散
甄嬛傳直播懶人包：後宮風雲人物誌 7 位核心人物介紹
📅 第一天：2/12（週四）初入宮闈 歲月靜好
馬拉松首日晚間6點準時開跑，劇情聚焦於甄嬛初入宮的青澀時期，從選秀時一句「嬛嬛一裊楚宮腰」驚豔四座，到與眉莊、陵容結為姊妹的溫馨時刻。今晚重頭戲絕對是華妃娘娘的霸氣登場，經典台詞「今年的楓葉不夠紅」與賞賜夏冬春「一丈紅」不容錯過。深夜時段還有倚梅園許願與御花園杏花微雨的浪漫邂逅，見證皇上與甄嬛最初、也是唯一的甜蜜時光。
📅 第二天：2/13（週五）情變心死 風雨欲來
週五上班日，劇情也進入宮鬥的深水區。今日看點包含甄嬛一舞驚鴻的絕美瞬間，以及華妃失寵後令人心酸的吃酸黃瓜名場面。隨著劇情推進，午後時段將迎來全劇第一個淚點，甄嬛於長街受辱並不幸流產，象徵著她對皇上與愛情的憧憬逐漸破滅。今日將見證甄嬛如何從天真少女被迫武裝自己，一步步看清後宮的殘酷。
📅 第三天：2/14（週六）熹妃回宮 滴血驗親
週末假期迎來全劇最高潮。今日凌晨將送走令人又愛又恨的華妃，接著甄嬛因純元故衣事件澈底心死出宮修行。恰逢西洋情人節，下午時段卻是上演最虐心的果郡王臥雪與沈眉莊難產。傍晚5點左右，千萬別錯過全網公認最精彩的滴血驗親大戲，看甄嬛如何絕地反殺祺貴人與皇后，是整場馬拉松絕對不能漏掉的精華時段。
📅 第四天：2/15（週日）屠龍大結局 曲終人散
馬拉松進入最終章，週日凌晨將迎來令人心碎的結局。果郡王飲毒酒換命，讓甄嬛澈底黑化決心屠龍。重頭戲「皇上駕崩」預計於凌晨2點半左右登場，看甄嬛如何在床榻前氣死皇上，冷冷說出那句「皇上，駕崩」，為這場長達76集的愛恨情仇畫下句點。雖然時間已是深夜，但依照往年慣例，這將是聊天室人數最多的時刻，數萬名網友將一同在線見證一代太后的誕生。
🎬後宮風雲人物誌 7 位核心人物介紹
甄嬛（孫儷 飾）｜從歲月靜好的女子到霸氣回宮的熹妃
角色標籤：#大女主 #莞莞類卿 #逆風如解意 #屠龍勇士
全劇靈魂人物。原本只是不想入宮、只求願得一心人的單純少女，因長相酷似純元皇后而備受寵愛。在經歷了後宮的殘酷算計、流產失子、家族衰敗以及對皇上的徹底心死後，她選擇離宮修行，最終為了保護家人與孩子，以「鈕祜祿·甄嬛」之名霸氣回宮，蛻變為手腕狠絕的宮鬥冠軍。
皇上 / 雍正（陳建斌 飾）｜多疑涼薄的胖橘
角色標籤： #四郎 #朕的嬛嬛 #純元周邊收集狂 #綠帽批發商
坐擁天下的九五之尊，生性多疑且城府極深。他深愛已故的純元皇后，因此將甄嬛視為替身寵愛。他的帝王心術平衡了前朝與後宮，卻也因為涼薄寡情，親手將身邊深愛他的女人一個個推向絕望，最終在病榻上迎來眾叛親離的結局。
皇后 / 烏拉那拉・宜修（蔡少芬 飾）｜面慈心狠的打胎隊長
角色標籤： #臣妾做不到啊 #頭風發作 #打胎大隊長 #庶出的痛
表面上母儀天下、端莊賢淑，實則心思深沉、手段毒辣。因無法忍受庶出身份與喪子之痛，加上深愛皇上卻得不到真心，她在人生最大的勁敵姊姊純元皇后死後，便誓死捍衛后位，絕不容許任何嬪妃生下皇子威脅地位。經典台詞「臣妾做不到啊」至今仍是網路迷因。
華妃 / 年世蘭（蔣欣 飾）｜恃寵而驕的世蘭小天使
角色標籤： #一丈紅 #賤人就是矯情 #歡宜香 #皇上你害得世蘭好苦
年羹堯之妹，將門虎女，性格囂張跋扈、明豔動人。她是後宮中唯一真心愛著皇上而非權勢的女人，卻不知自己因家族勢力過大，多年來被皇上賜予的歡宜香，導致終身不孕。她的一生像一場華麗的悲劇，驕傲、狠毒卻也最令人心疼。
沈眉莊（斕曦 飾）｜人淡如菊的眉姐姐
角色標籤： #寧可枝頭抱香死 #太后乾女兒 #溫太醫 #粉色嬌嫩
甄嬛的至交好友，出身高貴，端莊大方。初入宮時最得聖寵，卻因假孕事件看透了皇上的無情，從此心死不再爭寵，轉而侍奉太后。她與甄嬛的姊妹情深是全劇最溫暖的光芒，最終為了愛情與孩子，在血崩中走向生命的盡頭。
安陵容（陶昕然 飾）｜敏感自卑的鸝妃
角色標籤： #寶娟我的嗓子 #冰嬉 #苦杏仁 #皇后殺了皇后
出身寒微，初入宮時與甄嬛、眉莊結義，但因生性敏感多疑、自卑感作祟，加上皇后的挑撥離間，逐漸黑化成為皇后的棋子。擅長製香與歌唱，一生都在別人的掌控中掙扎，最終以吞食苦杏仁自盡，結束了身不由己的一生。
果郡王 / 允禮（李東學 飾）｜深情守候的果子狸
角色標籤： #熹貴妃安 #合婚庚帖 #綠色穿搭 #換毒酒
風流倜儻、與世無爭的王爺。他是甄嬛在甘露寺修行時的生命之光，兩人的這段情緣雖短暫卻刻骨銘心。為了保護甄嬛，他最終甘願飲下皇上賜的毒酒，用生命成全了甄嬛的安穩，也是甄嬛心中永遠的痛與白月光。
開播時間：2026/02/12（四）18:00
🔥 第一天：初入宮闈 歲月靜好
⚠️以下有大量劇情描述，若還沒看過《後宮甄嬛傳》者，請斟酌觀看⚠️
🎬2026《後宮甄嬛傳》2/12起第一輪播映名場面時刻表總覽直播平台：八大戲劇台官方 YouTube
開播時間：2026/02/12（四）18:00
🔥 第一天：初入宮闈 歲月靜好
- 18:35｜第1集：甄嬛選秀「嬛嬛一裊楚宮腰」
- 20:05｜第3集：華妃霸氣賞夏冬春「一丈紅」
- 21:35｜第5集：倚梅園許願「逆風如解意」
- 23:05｜第7集：杏花微雨，皇上自爆身分
- 03:35｜第13集：驚鴻舞（眉莊撫琴、果郡王吹笛）
- 14:05｜第27集：淳兒撿風箏遇害
- 15:20｜第29集：甄嬛長街罰跪、小產流淚
- 19:05｜第34集：【下班必看】 倚梅園蝴蝶復寵
- 22:00｜第38集：華妃崩潰吃酸黃瓜
- 01:20｜第42集：華妃撞牆自盡「皇上，你害得世蘭好苦啊！」
- 03:35｜第45集：甄嬛心死，離宮修行
- 05:40｜第48集：【情人節虐心】 果郡王貓身臥雪
- 10:35｜第55集：【週末早安】 熹妃霸氣回宮（妝容黑化開始）
- 16:50｜第63集：【全劇最高潮】 滴血驗親（上）祺貴人告發
- 17:10｜第63集：滴血驗親（下）蘇培盛神助攻
- 20:50｜第68集：安陵容吃苦杏仁「皇后殺了皇后」
- 01:00｜第74集：果郡王飲毒酒換命
- 02:35｜第76集：【熬夜必看】 皇上駕崩、甄嬛屠龍
- 02:45｜第76集：全劇終，從頭再來