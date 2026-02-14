經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》是每年春節前後線上直播的話題，劇中許多細節至今仍被粉絲反覆咀嚼。過去觀眾多將焦點放在甄嬛的逆襲之路，但不少劇迷重刷後發現，後宮中真正令人不寒而慄的並非囂張跋扈的華妃，而是表面端莊賢淑、實則心機深沉的皇后宜修（蔡少芬飾演）。就有網友指出，皇后根本是「宮鬥界的PUA（Pick Up Artist，心理操控）大師」，以情緒勒索拿捏安陵容，設局逼死齊妃。皇后尤其擅長利用人性的弱點進行精神控制，兵不血刃地讓嬪妃們為她賣命，甚至心甘情願走向毀滅。
心理操控大師是皇后 情勒手法拿捏安陵容
根據《知乎》網站裡的討論串，有網友深入分析了皇后操控人心的手段，認為她最擅長的就是「情緒勒索」與「建立依賴」。以安陵容（陶昕然飾演）為例，皇后看準了她出身低微、敏感多疑且極度自卑的心理，先是利用甄嬛無心的疏忽挑撥離間，再以「只有本宮能保妳」的姿態伸出援手。
如此一來，在宮中的安陵容，因孤立無援而把皇后視為唯一的救命稻草。這種手段正如現代的PUA心理操控，透過打壓受害者的自尊再給予微薄的甜頭，讓安陵容澈底黑化，成為皇后手中最鋒利的一把刀，最終賠上了自己的一生。
皇后對付齊妃 去母留子為保全自己大位
此外，討論串中也提到皇后對待齊妃的手段更是教科書級別的狠毒。齊妃雖然位份高且育有三阿哥，但生性愚鈍、耳根子軟。皇后看準了這對母子的利用價值，為了將三阿哥過繼到自己名下以穩固未來的太后之位，她一步步設局誘導。
皇后先是暗示齊妃要為兒子的前途掃除障礙，借齊妃之手行惡，待東窗事發後，再以保全三阿哥名聲為由，冷靜地逼迫齊妃自盡。這招去母留子，除掉了潛在對手，還讓自己名正言順地成為了三阿養母，其心機之深、手段之殘忍，有網友感嘆，小時候看以為皇后是好人，長大看才發現她是全劇最恐怖的心理操縱大師。
資料來源：知乎網站
開播時間：2026/02/12（四）18:00
🔥 第一天：初入宮闈 歲月靜好
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《知乎》網站裡的討論串，有網友深入分析了皇后操控人心的手段，認為她最擅長的就是「情緒勒索」與「建立依賴」。以安陵容（陶昕然飾演）為例，皇后看準了她出身低微、敏感多疑且極度自卑的心理，先是利用甄嬛無心的疏忽挑撥離間，再以「只有本宮能保妳」的姿態伸出援手。
如此一來，在宮中的安陵容，因孤立無援而把皇后視為唯一的救命稻草。這種手段正如現代的PUA心理操控，透過打壓受害者的自尊再給予微薄的甜頭，讓安陵容澈底黑化，成為皇后手中最鋒利的一把刀，最終賠上了自己的一生。
皇后對付齊妃 去母留子為保全自己大位
此外，討論串中也提到皇后對待齊妃的手段更是教科書級別的狠毒。齊妃雖然位份高且育有三阿哥，但生性愚鈍、耳根子軟。皇后看準了這對母子的利用價值，為了將三阿哥過繼到自己名下以穩固未來的太后之位，她一步步設局誘導。
皇后先是暗示齊妃要為兒子的前途掃除障礙，借齊妃之手行惡，待東窗事發後，再以保全三阿哥名聲為由，冷靜地逼迫齊妃自盡。這招去母留子，除掉了潛在對手，還讓自己名正言順地成為了三阿養母，其心機之深、手段之殘忍，有網友感嘆，小時候看以為皇后是好人，長大看才發現她是全劇最恐怖的心理操縱大師。
資料來源：知乎網站
🎬2026《後宮甄嬛傳》2/12起第一輪播映名場面時刻表總覽直播平台：八大戲劇台官方 YouTube
開播時間：2026/02/12（四）18:00
🔥 第一天：初入宮闈 歲月靜好
- 18:35｜第1集：甄嬛選秀「嬛嬛一裊楚宮腰」
- 20:05｜第3集：華妃霸氣賞夏冬春「一丈紅」
- 21:35｜第5集：倚梅園許願「逆風如解意」
- 23:05｜第7集：杏花微雨，皇上自爆身分
- 03:35｜第13集：驚鴻舞（眉莊撫琴、果郡王吹笛）
- 14:05｜第27集：淳兒撿風箏遇害
- 15:20｜第29集：甄嬛長街罰跪、小產流淚
- 19:05｜第34集：【下班必看】 倚梅園蝴蝶復寵
- 22:00｜第38集：華妃崩潰吃酸黃瓜
- 01:20｜第42集：華妃撞牆自盡「皇上，你害得世蘭好苦啊！」
- 03:35｜第45集：甄嬛心死，離宮修行
- 05:40｜第48集：【情人節虐心】 果郡王貓身臥雪
- 10:35｜第55集：【週末早安】 熹妃霸氣回宮（妝容黑化開始）
- 16:50｜第63集：【全劇最高潮】 滴血驗親（上）祺貴人告發
- 17:10｜第63集：滴血驗親（下）蘇培盛神助攻
- 20:50｜第68集：安陵容吃苦杏仁「皇后殺了皇后」
- 01:00｜第74集：果郡王飲毒酒換命
- 02:35｜第76集：【熬夜必看】 皇上駕崩、甄嬛屠龍
- 02:45｜第76集：全劇終，從頭再來