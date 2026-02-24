我是廣告 請繼續往下閱讀

玉山金控今（24）日舉行法人說明會，董事長黃男州看好今（2026）年經濟表現，但在房市部分，他認為，去年房市量縮，價格還是滿硬的，能砍的範圍不是很大，今年上半年也不會有太大改變。至於下半年要看政府新青安與央行第7波管制，「如果政府的政策還是一樣相當硬的話，說不定下半年價格會有比較大的變動」，但若政策忽然有大幅放鬆，房價說不定就會有一點反彈。黃男州指出，去年國內房市成交量約26萬棟，整體量跌了約25%，但房價在在各方面包括原物料、人工、廢土清運成本增加之下，房價並沒有跌太多。根據清華大學房價指數調查，全台平均房價大概跌了2%至3%，也符合社會大眾買房時的感覺，就是「房價還滿硬的，能砍的範圍不是很大。」黃男州認為，「今年上半年大概也是這樣的格局，不會有太大的改變」，主要還是要看政府的政策，中央銀行目前第7波的信用管制還繼續，當然，銀行可以自主來做很多調整，但每個月的報表還是要送給央行做參考，當然，還要看未來新青安政策整體發展。黃男州分析，如果就目前的狀況來看的話，房市的交易量還會再跌一些，但「價格可能會跟去年的格局差不多，不至於會有太大的跌幅」。至於下半年，他說，「如果政府的政策還是一樣相當硬的話，說不定下半年價格會有比較大的變動，影響才會比較大。」不過，如果政策忽然有大幅放鬆，房價說不定會有一點反彈。黃男州表示，目前政府政策影響還是最大的，也會影響銀行資金，玉山銀行對房貸放款都比銀行整體平均值低，去年房貸增加240億元，今年預估會稍微再高一些，大約有300億元左右。