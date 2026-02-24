我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙進入臺北大巨蛋後，先進入牛棚進行練球。（圖／記者陳柏翰攝,2026.2.24）

日本職棒衛冕軍福岡軟銀鷹隊今（24）日抵達臺北大巨蛋，明（25）日將在「2026台日棒球國際交流賽」交手中信兄弟，軟銀隊強投上澤直之表定先發。上澤今日受訪時表示，能出國比賽是一件很棒的事情，球場之餘他也希望能品嚐台灣美食、逛夜。「龍之子」徐若熙本季入隊，身為旅外過來人，上澤也給出建議，「若熙在台灣有好的成績，只要相信自己，做以往的事情，在日本有好表現不會有太大問題。」上澤上次來台已經是2014年的U21世界盃，當時日本隊在冠軍賽以0：9不敵中華隊，最後僅拿下亞軍。上澤今日也主動提到該屆賽事，「上次雖然在決賽輸掉，但能出國比賽，還是很棒的事情。」上澤直言，前次是在台中比賽，這次則是來台北，城市的氛圍感不同，但仍忘不掉台灣人的人情味，「台灣人很親切，之前在路上問路，大家都很熱心告訴我怎麼走。」明日將先發交手中信兄弟，上澤表示，希望能投出一顆顆讓自己滿意的球，「除了速球外，也希望投出好的指叉球。」上澤說，難得可以來台灣打球，希望留下好的回憶，他也笑說，此次目標還要吃台灣美食以及逛夜市。軟銀隊今年迎來「龍之子」徐若熙助陣，經過春訓的相處，上澤透露，徐若熙很認真、努力投入春訓，「去異國打球很辛苦，這次他回到故鄉，對他來講可以稍微放鬆一點。」上澤曾經有旅美經驗，他也以過來人的身份給出建議，「若熙在台灣有好的成績，只要相信自己，做以往的事情，在日本要有好表現不會有太大問題。」上澤認為，在異國生活、打球，語言沒辦法溝通會是壓力，「希望我能幫助他，多跟他溝通，也帶若熙出去玩，幫助他放鬆。」今日軟銀隊並未安排徐若熙接受採訪，見到台灣媒體，徐若熙簡單打招呼，露出招牌笑容。雖然相當熟悉大巨蛋場地，徐若熙仍進入牛棚進行練投，備戰26日對經典賽中華隊的先發。