▲《天機試煉場》因用低俗用語形容殉職警察死因，而引發爭議。（圖／翻攝自Disney+）

Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》邀請塔羅專家、薩滿巫師、命理學家等49位大師同場對決，請他們從逝者的照片推測死因。不料開播後頻傳爭議，日前在說到一位殉職警察的死因時，竟使用「刀捅（칼빵）」的說法，主持人全炫茂得知後，也直接引用該低俗用語，輕率發言直接惹怒全國警察職場協議會，讓14萬警察都非常憤怒，全炫茂也在昨（23）日透過經紀公司SM C&C向故人及遺屬道歉。《天機試煉場》近日要求參賽者猜測於2004年殉職的李警長死因，一名為雪花的靈媒表示：「我們通常都會把刀傷說成被刀捅（칼빵，刀傷的低俗用語），我看到他被刀刺傷」。一旁的全炫茂補充「穿制服的人被刀捅的說法也太直接了吧」，之後在討論晉級人選時，全炫茂再度使用該說法，神童也表示「這個單字選得太好了」，引發全國警察職場協議會的不滿，直接發聲明抗議，怒批節目是在踐踏逝者的名譽，將遺屬的悲痛當作節目笑料，根本是二次傷害。而對此，全炫茂也透過經紀公司發聲明道歉，「對於在節目中的用語表達，給故人與家屬造成了二次傷害，感到無比沉痛」，並表示在提到故人的場合中應該更加慎重，指出全炫茂在統整參賽者發言時，未充分考慮，沒有對故人盡到基本的禮節，「對故人及遺屬真心的道歉」。事實上，這已不是《天機試煉場》第一次因為相似事件爆出爭議，早在第2集時，就因提到一名在2001年「首爾弘濟洞火災」裡殉職的金姓消防人員，而引發眾怒。按照正常的流程，製作單位應該是提出節目上對於當事人資料的使用方式，再取得相關親友的同意後，才能拿來運用。《天機試煉場》製作單位卻用了誆騙的手段，對金姓消防員的家人稱是要拍英雄或是烈士的紀錄片，拿到了他們授予的使用權。節目推出後，自稱是自稱是金姓消防員姪子的網友發文怒批：「製作單位有取得家屬的同意嗎？據我所知，他們是跟家屬說要製作英雄、烈士的紀錄片，家屬才同意，沒聽說是要拿在命理節目比賽用，如果知道是這樣，家屬是不會同意的」，讓節目沾染負面色彩。