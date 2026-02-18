韓國通靈實境節目《天機試煉場》播出後討論度不斷，女巫盧瑟妃第一集中強勢答題成為首位晉級者，在第二關和年僅18歲的巫師地宣道令一對一對決，被算出家庭問題很多，而且總是故作堅強，盧瑟妃瞬間爆淚，原來她從小飽受父親家暴，父母離異，她吐露，「今天是我父親的忌日，我真的很想他。」她直呼父親很愛她，但愛得很扭曲，也意外透露她是一名單親媽媽。
盧瑟妃是單親媽！《天機試煉場》對決白熱化
盧瑟妃和地宣道令在一開始就被視為冠軍人選，兩人的氣場都很強大，對決過程火藥味不斷，地宣道令先是算出盧瑟妃家裡有問題，而且她總是故作堅強，盧瑟妃馬上爆哭，開口就說，「今天是我爸爸的忌日，我很想祂，對不起。」
資料上顯示，盧瑟妃的父母親離異，父親會家暴，她也坦承原生家庭並不富裕，爸爸沉迷於酒精，而且越來越嚴重，她知道爸爸很愛她，但也知道這樣的愛很扭曲。盧瑟妃邊哭邊笑，「畢竟我還有女兒要養，我不想讓我女兒，或是任何人看到我軟弱的樣子。」
盧瑟妃的女兒已經8歲還不識字，她自責地說，「是不是我太少陪在她身邊了。」地宣道令說，「我到現在還被不起來九九乘法表。」把盧瑟妃給逗笑，地宣道令又說，「這年頭計算機很厲害了，重點是要找出她適合什麼，神明是公平的，祂會給我們最需要的東西。」把所有人都聽哭了，最後地宣道令成功晉級。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日正式開播，全季共10集，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善聯手主持，集結49位精通塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家展開淘汰賽對決。
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
