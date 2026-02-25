我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連兩屆美聯賽揚獎得主、底特律老虎隊左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）證實，本屆賽事他將僅代表美國隊出賽一場，完成預定的先發任務後便會離隊回歸母團。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，上屆冠亞軍日本隊與美國隊的備戰狀況成為焦點。美國隊近日遭遇戰力打擊，，隨後便會離隊返回老虎隊春訓，不會參與後續的淘汰賽。史庫柏爾預計僅在對陣英國隊的小組賽中登板，接著便結束國家隊任務，優先為MLB球季做準備。這項決定在社群媒體上引發激烈討論，許多美國隊支持者感到失望，認為在國家榮譽面前，頂尖球星卻選擇在球隊極具優勢的比賽中「應付了事」後便離去。反觀大聯盟洛杉磯道奇隊的山本由伸，即便剛經歷了一個高強度的季後賽，並榮獲世界大賽MVP，仍毫不猶豫地接受「武士日本」徵召，且預計在經典賽中多次擔綱先發重任，展現截然不同的職業態度。山本由伸的承諾獲得了東西方球迷的一致讚賞。有球迷在社群平台上發文指出，山本由伸在MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽期間為了球隊封王，甚至曾連續兩天出賽，現在又將在經典賽開幕戰掛帥先發，對於為國效力的淘汰賽更是毫無退縮之意。對山本而言，經典賽絕非只是春訓的附屬品，而是展現競爭力的最高舞台。目前他已被預計將在台灣時間3月6日於東京巨蛋舉行的經典賽揭幕戰中，代表日本隊迎戰中華職棒（CPBL）好手組成的中華隊。若日本隊順利晉級淘汰賽，山本由伸將視賽程安排，預計負責準決賽或決賽的先發重任。這種視國家榮譽為首位的精神，無疑為日本隊爭取三連霸注入強心針。相較之下，美國隊雖然陣容華麗，但頂尖投手的限制出賽模式，可能成為其重返榮耀的隱憂。道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）曾表示，雖然球團會監控球員的工作量，但大谷翔平（Shohei Ohtani）與山本由伸都具備極高的自我管理能力，球團充分信任他們能在代表國家出賽與職業賽季之間取得平衡。