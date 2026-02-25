我是廣告 請繼續往下閱讀

▲定居中國的林瑞陽（左）傳出回台動手術，張庭（右）僅低調回應「謝謝關心」。（圖／張庭微博）

▲吳慷仁先前傳出主演章子怡的新電影，如今卻疑似因政治因素遭到換角。（圖／吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

▲劉雨柔（左）與胡凱翔（右）結婚約8個月左右，胡凱翔傳出已經想離婚。（圖／劉雨柔IG@lyvonne0526）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（25）日的娛樂新聞搶先看，65歲的資深男星林瑞陽和老婆張庭近年都在中國經商，昨晚爆出身體不適，返台動胸腔手術的消息。國際影后章子怡自導自演的新電影《游過海岸一百米》選角動向引發關注，吳慷仁疑似因政治因素被換角，改由田栩寧取代。女星劉雨柔與球星胡凱翔的8個月婚姻亮紅燈，胡凱翔疑私下向好友抱怨想離婚。林瑞陽與張庭夫婦婚後淡出演藝圈，轉戰中國經商，但據《中國時報》報導，林瑞陽今年2月因身體不適，返台接受胸腔手術，目前恢復情況似乎很不錯；面對媒體詢問，張庭只低調回應：「謝謝關心」。而林瑞陽與張庭的保養品事業在2021年一度捲入傳銷風波，遭中國官方凍結名下96套房產及銀行存款，經歷過3年時間的抗辯後，事業才在2024年逐步恢復運營。章子怡首度自導自演的電影《游過海岸一百米》目前正在籌拍中，原先傳出男主角為吳慷仁、男配角是趙又廷，女配角則為文淇。雖然劇組從未證實，但陸媒方面已經開始大肆討論，怎料吳慷仁如今疑似因為政治問題遭換角，男主角改由28歲的中國新生代男演員田栩寧出演，章子怡的微博更突然關注田栩寧的帳號，讓換角說法顯得更加真實。劉雨柔去年7月與胡凱翔奉子成婚，女兒出生後卻傳出婚姻亮紅燈。據《鏡週刊》報導，胡凱翔酒後向友人吐露自己有想離婚的念頭，坦言長期承受壓力，夫妻在育兒理念上屢生衝突，加上劉雨柔個性較為強勢，讓胡凱翔苦不堪言。友人形容兩人關係如壓力鍋，曾在聚會上因照顧孩子問題當場氣氛僵化，可見這對新手爸媽磨合不易。