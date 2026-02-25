昔日「瓊瑤御用小生」林瑞陽驚傳健康亮紅燈，現年65歲的他，昨（24）日晚間爆出在2月間祕密返台進行胸腔微創手術，引發外界憂心。而日前農曆大年初二時，林瑞陽才與妻子張庭合體國民黨前主席洪秀柱拍片拜年，當時氣色無虞，身體似乎恢復得很不錯。對此，張庭態度低調，僅透過經紀人回應「謝謝關心」4個字。

林瑞陽爆病倒返台動手術　張庭：謝謝關心

林瑞陽、張庭婚後定居中國，近日卻傳出返台動手術的消息，據《中國時報》報導，林瑞陽是做胸腔微創手術，似乎恢復得很不錯，不過具體病因林瑞陽與張庭並未透露，張庭僅透過經紀人表示：「謝謝關心」。

林瑞陽全家合體洪秀柱拜年　氣色不錯

年初二時林瑞陽全家則合體國民黨前主席洪秀柱拍拜年影片，畫面中的林瑞陽雖頭髮花白，但氣色看起來很不錯，和張庭都很有活力，看不出病容，可見林瑞陽目前健康狀況已經無礙，應該只是動小手術。

▲林瑞陽全家人日前才合體洪秀柱（中下）一起拍攝拜年影片。（圖／張庭微博）
走過百億資產凍結風暴　林瑞陽膝下有2子2女

而林瑞陽與張庭長年定居上海經營電商事業，2021年曾捲入傳銷與洗錢風波，高達88億元台幣的資產一度遭凍結。直到2023年下半年官司獲判勝訴，兩人工作全面恢復營運，事業才重回正軌。目前林瑞陽與張庭育有1子1女，女兒林家菱Jialin也積極想闖蕩演藝圈，林瑞陽與前妻曾哲貞生下的一雙兒女也與他持續有聯絡，但關係似乎較不親。

▲林瑞陽（左）近年都已白髮亮相，張庭（左）則看起來依舊年輕。（圖／張庭微博）
