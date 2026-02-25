我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國最高法院裁決援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國課徵關稅違法後，美國總統川普（Donald Trump）立即宣布改用1974 年《貿易法》第122條，徵收新全球關稅。川普起初說稅率10％，之後又表示要上調到15％。但是美國海關及邊境保衛局（CBP）的正式通知顯示，24日新上路的全球關稅為10％而非15％，讓外界感到困惑。對此，有專家認為市場已經習慣了「TACO（川普總是退縮）」，而這次只是又一次最新例子。美國海關及邊境保衛局在「2026年2月20日總統公告相關指引」的通知指出，除列入豁免的產品外，進口商品將「適用額外10％的從價稅率」，通知中未說明為何採用10％稅率而非川普最新所說的15％，金融時報引述一名白宮官員說法稱，稅率提高至15％的措施會在稍後實施，但也有其他報導指出，確切上調至15％的時程尚未敲定。根據《CNBC》報導，威靈頓管理公司（Wellington Management）倫敦辦公室投資史金納（Paul Skinner）表示，「我認為人們現在已經習慣川普那種小規模的爆發了」，市場反應平淡正是所謂的「TACO」交易的又一案例。「這其實沒有真正推動市場...沒有任何驚喜」史金納認為，與關稅相比，現在圍繞伊朗的緊張情勢更吸引市場關注。分析師梅多斯（Toni Meadows）表示，川普援引《貿易法》第122條課徵的關稅只有150天的徵收期限，因此並不是一個值得長期關注的題材，雖然短期可能有人受益有人受損，但整體影響不大，除非局勢之後發生改變。Kingswood Group投資管理與產品平台主管薩古伊（Paul Surguy）則表示，公司對關稅消息維持觀望，「歷史告訴我們，今天的局勢未必會是明天的局勢」，目前根本無法做出有根據的決策。荷蘭銀行ING全球總體經濟主管布雷斯基（Carsten Brzeski）認為，新關稅之所以只徵10％，可能是川普後來才知道《貿易法》其實允許最高稅率可達 15％，「不過相關部門並未準備好正式的行政命令」。布雷斯基指出，15％關稅應該很快就會到來，然而，不管10％或15％都不是重點，「現在關鍵不在於關稅的絕對水準，而是新的不確定性，不確定的不僅是川普下一步會做什麼，還包括美國主要貿易夥伴，尤其是歐盟，是否會重新談判去年敲定的雙邊協議」。