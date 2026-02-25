我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳姓男子駕駛廂型車不明原因失控衝撞人行道，而後因傷重送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區今（25日）清晨5時49分許發生一起嚴重的死亡車禍，一輛廂型車行經景興路段時，不明原因突然失控，逆向暴衝上對向人行道。由於撞擊力道猛烈，當場撞擊路邊電線桿與正在行走的兩名路人。警消獲報後趕抵現場，發現肇事的52歲吳姓駕駛已當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治；而遭波及的兩名行人則受有輕重傷送醫，所幸均無生命危險。據了解，遭撞的兩名行人為一對夫妻，分別為50歲的宋姓男子與54歲的龔姓女子。事發當時，吳男駕駛廂型車沿景興路由北往南行駛，卻突然偏離車道直接開上人行道。強大的撞擊力道導致宋男臉部骨折、四肢擦挫傷且意識不清，妻子龔女則是全身多處擦挫傷，雙雙被送往慈濟醫院救治。而肇事的吳男因傷勢過於嚴重，經送往萬芳醫院全力急救，仍不幸於上午7時27分宣告搶救無效死亡。警方獲報到場後，立即進行交通管制與現場採證，並調閱周邊道路的監視器畫面，以還原事發當下的行車軌跡。目前全案已依交通事故相關規定處理成案，後續將交由交通警察大隊進行分析研判，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。