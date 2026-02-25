我是廣告 請繼續往下閱讀

市場對人工智慧（AI）衝擊企業軟體產業的疑慮暫時降溫，帶動科技與軟體類股出現跌深反彈，帶動美國股市週二全數走高，那斯達克、費半指數上漲逾1%，台北股市今（25）日開盤持續走高，上漲52.59點、來到34753.31點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到311.76點。權值股全數走高，權王台積電因近期漲幅太大，被證交所列為注意股，今日開盤上漲30元、來到1995元，創下新天價；台達電開盤上漲40元、來到1425元；鴻海開盤上漲4元、來到236元。美股接連迎來好消息，因宣布與Meta擴大合作，AMD飆升超8%，家得寶財報優於預期、股價勁揚超2%至每股384.48美元，成為支撐道瓊的重要動能，前一交易日因AI疑慮重挫的IBM也回穩走高。此外，美國總統川普週二稍晚將發表第二任期首場國情咨文，他已預告內容將以「史上最強經濟」為主軸，市場則聚焦其政策訊號。美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲370.44點或0.76%，收49174.50點，那斯達克指數上漲236.41點或1.05%，收22863.68點，標普500指數上漲52.32點或0.77%，收6890.07點，費半指數上漲118.887 點或1.45%，收8332.343點。科技五大巨頭漲多跌少，Meta上漲0.32%，蘋果上漲2.24%，Alphabet下跌0.19%，微軟上漲1.18%，亞馬遜上漲1.60%。半導體股表現強勁，AMD上漲8.77%，博通下跌1.47%，輝達上漲0.68%，應用材料上漲1.17%，高通上漲3.11%，美光下跌0.70%。台股ADR全面收高，台積電ADR上漲4.25%，日月光ADR上漲5.71%，聯電ADR上漲4.80%，中華電信ADR上漲1.61%。