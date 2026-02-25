我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15%的全球性關稅，行政院副院長鄭麗君24日解釋，新關稅是15%並疊加最惠國稅率。行政院長卓榮泰24日到立法院備詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁批政院急就章，歐盟已暫緩審議，台灣卻丟盔棄甲。傅崐萁說，台美協議中高達5000億美元投資，被美國商務部長稱為「頭期款」，外界難免質疑是否仍有未公開內容。他並要求行政院一個月內提出《國家安全及核心技術保護條例》草案，防止台灣高科技產業外移，確保經濟命脈留在國內。傅崐萁表示，有自信的國家在談判時應堅持國家利益極大化、將人民風險降到最低。他認為，這次台美對等協議談判，讓社會感到失望，外界看到的是承諾先行、細節未明，交換條件模糊、監督機制不足。他強調，並非反對與美國合作，也非反對軍購或關稅協議，而是反對在制度不透明、缺乏監督下倉促推動。針對台美貿易協議是否有效，卓榮泰回應，美方仍在調整，但台灣會主張協議有效。傅崐萁則指出，美國大法官已判定相關措施違法，歐盟亦表達暫緩審議立場，質疑行政院是否過於一廂情願。傅崐萁憂心，在關稅提高情況下，非IT及非232條款適用產業將面臨更大衝擊；相較日本、韓國擁有FTA，台灣並無相同條件，產業競爭力恐受影響。他並引述前行政院副院長施俊吉曾建議暫緩簽署，質疑行政院為何未採納意見。在農林漁牧方面，傅崐萁指出，台灣取消99%關稅壁壘，牛肉、乳製品、玉米等關稅歸零，政府補貼能維持多久仍待觀察。他也質疑全面開放美牛絞肉及內臟進口的食安風險，並批評政府過去主張瘦肉精零檢出，如今卻以國際標準為依據，標準調整引發社會疑慮。