權王台積電持續創下新天價！今（25）日開盤衝至2000元，出現「2字頭」，市值也來到新台幣51.87兆元。台積電昨（24）日收在1965元、單日大漲65元，刷新掛牌以來收盤新高，而盤後鉅額交易更令人驚艷，首次出現「2字頭」成交價，其中一筆20張以2073.3元完成配對，等於比收盤價高出108.3元。台積電昨日鉅額成交區間落在1905.35元到2073.3元，配對一共成交12筆，合計1441張，合計金額約28.2億元，除了2073.3元成交20張，令人矚目，1905.35元也有20張成交，與昨日收盤價差距較大，其他皆落在1949至1969元區間。法人指出若以台積電價差作指標，對加權指數的推升空間接近900點，換算台股將一舉越過35000點。台積電近期漲勢兇猛，證交所昨日盤後表示，台積電六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，並且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，因此被列為注意股。此外，台積電ADR昨日也表現強勁，終場上漲4.25%，收在385.75美元，市值正式突破2兆美元大關，寫下史上新里程碑，不僅是美股史上第8家叩關2兆美元，也是第一家達到如此高峰境界的台灣企業。