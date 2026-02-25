我是廣告 請繼續往下閱讀

114年9-10月期統一發票快過期了！千萬、百萬發票開出地點一次看

🟡1000萬元（1張）

▲有民眾在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」消費153元購買食品等商品，卻幸運對中千萬元特別獎，但至今仍未現身領獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡200萬元（4張）

▲桃園市桃園區慈文路寶雅開出一張114年9-10月期統一發票200萬元特獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡100萬元（4張）

▲有民眾在宜蘭縣員山鄉員山路1段7-ELEVEN只花71元，就獲得發票百萬雲端專屬獎。（圖／翻攝自Google Maps）

發票中獎怎麼領取？財政部呼籲快完成「載具歸戶」 過期就沒救了

▲財政部建議民眾提前完成「載具歸戶」，只要將雲端發票綁定個人帳戶，中獎後獎金可自動匯入，不必親赴實體據點兌領。（圖／NOWNEWS資料照）

財政部表示，114年9、10月期統一發票尚有9張百萬元以上獎項未兌領，包括1張千萬特別獎、4張200萬元特獎與4張100萬元雲端專屬獎。其中一張千萬發票僅花153元，在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」購買食品取得，但至今仍未現身領獎，含今（24）日在內，只剩7個工作天可至指定據點辦理兌領，務必3月5日前領取。財政部提醒，領獎期限為開獎次月6日起3個月內，逾期將收回國庫。建議民眾完成載具歸戶與帳戶綁定，中獎獎金可自動匯入並免印花稅，避免錯失財神爺。115年1、2月期統一發票將於3月25日開獎。財政部提醒，目前仍在兌領期限內的114年9、10月期特別獎、特獎與雲端發票專屬百萬元獎項，分別尚有1張、4張、4張未領，最晚須於115年3月5日前完成兌領，逾期即喪失資格。📍阿潭ㄟ店專業生鮮市場｜桃園市中壢區中山東路3段88號地瓜葉、炸物、白蛋、豆干、蒜末等食品，共153元📍App Store｜台北市信義區應用程式，165元📍街口支付｜台北市松山區長安東路2段225號8樓手續費，90元📍POYA Beauty寶雅｜桃園市桃園區慈文路727、729號物品等，共1117元📍寶昌食品｜屏東縣潮州鎮信義路27號1樓食品，120元📍App Store｜台北市信義區應用程式，165元📍Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓外送費等，共69元📍Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓外送費等，共9元📍7-ELEVEN｜宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號飲品等，共71元依據財政部賦稅署規定，統一發票中獎後的領獎期限為「開獎日次月6日起算3個月內」，逾期即喪失領獎資格。舉例來說，114年9、10月期統一發票最晚兌領日為2026年3月5日，一旦超過期限，獎金將依法全數收回國庫，無法補發。財政部強調，過期發票無補救機制，避免錯失獎金的最佳方式，是提前完成「載具歸戶」。只要將雲端發票綁定個人帳戶，中獎後獎金可自動匯入，不必親赴實體據點兌領，同時可省下千分之四印花稅，系統也會主動發送中獎通知，大幅降低遺漏風險。民眾可登入財政部電子發票整合服務平台，在「領獎設定」中啟用匯款功能，完成一次帳戶綁定後，未來存入手機條碼或已歸戶載具的雲端發票，只要中獎，獎金將於領獎首日自動入帳，如遇假日則順延至次一工作日。