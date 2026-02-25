我是廣告 請繼續往下閱讀

越南汽車與基礎建設巨頭Thaco旗下子公司 Dai Quang Minh擬於今年啟動胡志明市至隆城國際機場（Long Thành International Airport）的鐵路建設，目標於2030年全面完工。Thaco 董事長陳巴陽（Tran Ba Duong）指出，今年子公司將推動包括鐵路在內的 42 項重大工程，鐵路計劃仍待政府正式授標。根據《越南快訊》報導，Dai Quang Minh過去以都市房地產開發為主，但去年改組後專注於鐵路建設，積極招募專業工程人才，並著手掌握隧道鑽掘、預製混凝土與高架橋施工等核心技術。公司同時將於胡志明市啟動佔地786公頃的工業園區，吸引機械與工程企業進駐。這條鐵路路線早在十多年前就已規劃，將串聯胡志明市各區至隆城機場及東南部地區，總長約48公里，預估造價接近35億美元。計劃的核心目標是改善都市與機場的連通性，縮短目前需約兩小時的通勤時間。隆城國際機場去年底已迎來首批航班，首期預計今年中開始商業運營，但與胡志明市間的交通仍有待改善，成為急需處理的問題。越共中央書記處秘書長杜林（To Lam）強調，當鐵路完工後，未來旅程時間應從目前兩小時交通時間縮短至約30分鐘，以提升運輸效率。業界分析指出，這項鐵路工程若順利完成，將對胡志明市及周邊經濟帶來顯著帶動作用，並促進物流、旅遊及產業園區開發。專家亦提醒，工程進度需兼顧技術安全與環境影響評估，以免延誤通車計畫。長期而言，胡志明市至隆城的鐵路不僅是單純交通改善工程，也象徵越南在基礎建設現代化與城市網絡建設上的戰略布局。隨著首期運營啟動，市民與投資者都將密切關注後續施工進度及實際運行效率。